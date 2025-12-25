Інтерфакс-Україна
Мінекономіки напрацьовує концепцію централізації управління державними корпоративними правами

1 хв читати
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства залишається прихильником централізації управління державними корпоративними правами, наразі напрацьовується концепція для подальшої підготовки у 2026 році відповідного законопроєкту, повідомила заступниця міністра економіки Анна Артеменко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз опрацьовуємо концепцію, після концепції буде законопроект. Законопроект ми собі вписали в план на 2026 рік. Різні є варіанти, як формувати портфоліо компаній: можна по сфері (діяльності), можна по обсягу, по величині самого підприємства, можна починати з маленьких, а можна навпаки одразу зі стратегічних підприємств", – сказала вона в кулуарах Міжнародного форуму корпоративних директорів, який провела в Києві в грудні Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ).

Артеменко додала, що це питання нещодавно обговорювалося в Парижі в ОЕСР, яка раніше надала Україні відповідні рекомендації.

Заступниця міністра зазначила, що в різних країнах існують абсолютно різні моделі: в окремих випадках створюється окремий орган держави, який управляє такими "блакитними" фішками, іноді створюється корпорація, в якій формується своя наглядова рада, іноді залучається керуюча компанія.

Артеменко наголосила, що в централізованій системі і установі важливим є розділення функцій управління і регулювання (встановлення політик, тарифів, тощо).

Теги: #мінекономіки #артеменко

