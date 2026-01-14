Свириденко про Наталуху: На посаді голови ФДМ він зможе забезпечити стратегічний та ефективний підхід до управління держактивами

Фото: Facebook

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко впевнена, що на посаді голови Фонду державного майна (ФДМ) Дмитро Наталуха зможе забезпечити стратегічний та ефективний підхід до управління державними активами відповідно до викликів сьогодення.

"Сьогодні перед Фондом державного майна стоїть завдання не лише виконувати функцію приватизації, а перейти до відповідального управління державними активами, та підвищення ефективності використання цих державних активів. Я вважаю, що професійний досвід Дмитра Андрійовича, пов’язаний з формуванням економічної політики, як голови профільного парламентського комітету, необхідний і достатній для того, щоб обіймати цю посаду", - сказала Свириденко під час засідання Верховної Ради в середу під час представлення Наталухи.

Як повідомлялося, 13 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла у Верховну Раду подання на призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна.