Інтерфакс-Україна
Економіка
09:26 29.08.2025

ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

1 хв читати
ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМ) виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Спецагро" (Київ) при стартовій ціні 4,98 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, об'єкт включає 36 одиниць нерухомого майна (адміністративні, виробничі, складські будівлі та споруди тощо) та інфраструктури (мережі водопостачання та каналізації, лінії електропередач тощо), 11 одиниць транспортних засобів 2004–2008 року випуску, 27 одиниць (обладнання, інвентар тощо).

Загальна площа єдиного майнового комплексу ДП "Спецагро" 10,814 тис. кв. м. Основна його локація – вул. Бориса Грінченка, 1 (біля Майдану Незалежності).

Реєстрація на аукціон – до 11 вересня. Аукціон відбудеться 12 вересня.

Теги: #приватизація #фдм #спецагро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:17 27.08.2025
Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

19:42 26.08.2025
Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

11:44 18.08.2025
Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

13:09 13.08.2025
ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

14:34 30.06.2025
Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

02:21 04.06.2025
Українська делегація у Вашингтоні: МВФ залишатиметься з Україною незалежно від безпекової ситуації

Українська делегація у Вашингтоні: МВФ залишатиметься з Україною незалежно від безпекової ситуації

16:32 07.05.2025
Шмигаль доручив прискорити приватизацію "Сумихімпрому"

Шмигаль доручив прискорити приватизацію "Сумихімпрому"

04:36 23.04.2025
НААН закликає уряд і ФДМ конструктивно обговорити питання передачі сільгоспземель академії державі

НААН закликає уряд і ФДМ конструктивно обговорити питання передачі сільгоспземель академії державі

19:27 17.04.2025
Покупець готелю "Козацький" придбав на торгах недобуд Інституту судової психіатрії в Києві за 56 млн грн

Покупець готелю "Козацький" придбав на торгах недобуд Інституту судової психіатрії в Києві за 56 млн грн

10:45 09.04.2025
ФДМ закликав НААН надати дані про земельні ділянки і не перешкоджати їхньому раціональному використанню

ФДМ закликав НААН надати дані про земельні ділянки і не перешкоджати їхньому раціональному використанню

ВАЖЛИВЕ

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

ОСТАННЄ

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Міжнародний конектор з транспортування водню в ЄС через Карпатські гори має бути створений в Україні

ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків - Свириденко

Агрофірма громадянина Австрії запустила елеваторний комплекс і комбікормовий завод на Черкащині

Трансбалканський маршрут залишився без бронювань на вересень – ексочільник ОГТСУ

Прибуток НБУ в I пів.-2025 скоротився у 2,4 раза до I пів.-2024

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

Держстат має намір оцінити чисельність населення України до кінця 2025 р. – голова

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА