ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМ) виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Спецагро" (Київ) при стартовій ціні 4,98 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, об'єкт включає 36 одиниць нерухомого майна (адміністративні, виробничі, складські будівлі та споруди тощо) та інфраструктури (мережі водопостачання та каналізації, лінії електропередач тощо), 11 одиниць транспортних засобів 2004–2008 року випуску, 27 одиниць (обладнання, інвентар тощо).

Загальна площа єдиного майнового комплексу ДП "Спецагро" 10,814 тис. кв. м. Основна його локація – вул. Бориса Грінченка, 1 (біля Майдану Незалежності).

Реєстрація на аукціон – до 11 вересня. Аукціон відбудеться 12 вересня.