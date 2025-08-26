Інтерфакс-Україна
Економіка
19:42 26.08.2025

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ), повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні ухвалили рішення про приватизацію Одеського припортового заводу. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За ї словами, ОПЗ - це один із найбільших хімічних комплексів України, який до війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива, але з 2022 року основне виробництво зупинене.

"Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу. Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив", - наголосила прем'єр.

 

Теги: #кабмін #опз #приватизація

