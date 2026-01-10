Конкурс на УРП на літієву ділянку "Добра" виграє консорціум на чолі з TechMet

Переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин (УРП), які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах літієвого родовища "Ділянка Добра" (Кіровоградська обл.), стане консорціум на чолі з ірландською компаніє TechMet (Дублін), стверджує видання The New York Times з посиланням на двох анонімних членів комісії з УРП.

"Хоча (рішення) вимагає офіційного затвердження Кабінетом міністрів України, чиновники заявили, що угода, по суті, вже укладена", - пише газета.

Агентству "Інтерфакс-Україна" наразі не вдалося отримати офіційного коментаря цієї інформації від Міжвідомчої комісії з укладання та виконання УРП, яку очолює міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Агентство також звернулося до другого учаснику конкурсу – ТОВ "Європейський літій України", яке через австралійську European Lithium Ltd є "сестринською" компанією американської Critical Metals Corp (CRML), але там на даному етапі відмовилися від коментарів інформації NYT.

Видання зазначає, що консорціум-переможець має тісні зв'язки з адміністрацією президента США Дональда Трампа, бо до його складу входить друг президента США Рональд С.Лаудер, спадкоємець косметичної компанії Estée Lauder, з яким Трамп знайомий ще з часів навчання в коледжі.

Найбільшим акціонером TechMet є Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC).

NYT стверджує із посиланням на члена комісії з УРП, що пропозиція консорціуму суттєва краща за передбачені умовами конкурсу мінімальні інвестиції $179 млн.

Як повідомлялося, розкриття конвертів учасників оголошеного у вересні конкурсу відбулося 15 грудня 2025 року. Надалі комісія з УРП протягом п'яти днів мала перевірити подані заявки на комплектність та до 12 січня 2026 року надати уряду обґрунтовані пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.

Про подання заявки на конкурс повідомила компанія CRML, яка котирується на американській біржі Nasdaq під тікером "CRML", позиціонує себе як провідна компанія з розвитку гірничодобувної промисловості, що спеціалізується на критичних металах та мінералах, а також виробляє стратегічну продукцію, необхідну для електрифікації та технологій наступного покоління для Європи та її західних партнерів. Як декларує компанія, її флагманський проєкт Tanbreez, розташований у південній Гренландії, є одним з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних елементів.

European Lithium, яка котирується на Австралійській фондовій біржі під тікером "EUR", – гірничодобувна компанія, що займається розвідкою та розробкою родовищ літію, рідкісних земель, дорогоцінних та кольорових металів. Заявлені ринки – Австрія, Ірландія, Україна та Австралія. Згідно з інформацією на сайті компанії, вона повністю володіє літієвим проєктом Wolfsberg, розташованим у австрійській Каринтії.

CRML і раніше заявляла про свої права на ділянку "Добра", бо пов’язувала їх з передачею активів від European Lithium, яка, своєю чергою, отримала ці права від українського ТОВ "Петро-Консалтинг".

Андрій Єрмак в середині червня 2025 року, коли він був керівником Офісу президента, заявив, що розробка літієвого родовища "Добра" може стати першим пілотним проєктом у межах співпраці зі США.

Щодо гірничодобувної інвестиційної компанії TechMet, одним з найбільших інвесторів якої є уряд США через DFC, то вона ще в липні 2025 року заявила про зацікавленість взяти участь у цьому конкурсі та в разі перемоги побудувати потужності з переробки з інвестиціями понад $0,5 млрд. У вересні Кіровоградщину відвідала делегація DFC у супроводі керівників Мінекономіки України.

Ще раніше в 2025 році виконавчий директор TechMet Браян Менелл повідомляв, що компанія є частиною консорціуму, зацікавленого в розробці потенційно масштабного літієвого родовища "Добра" в Україні на умовах УРП. За його словами, TechMet оцінює проєкт "Добра" з 2023 року.

TechMet, згідно з інформацією на її сайті, володіє контрольними або домінуючими міноритарними пакетами акцій у 10 критично важливих мінеральних активах на 4 континентах. Американська міжнародна корпорація фінансування розвитку DFC є значним акціонером TechMet. "Інвестиційний підхід TechMet підтримує ширші політичні цілі уряду США та його союзників", – зазначається на сайті.

Окрім того створено TechMet-Mercuria – спільне підприємство з Mercuria, яке також є основним акціонером TechMet у співвідношенні 50:50. Це платформа управління фізичним ланцюгом поставок, зосереджена на маркетингових, торгових, логістичних та ризик-менеджменті послуг для асортименту технологічних металів, з яким працює TechMet.

Представник TechMet в Україні Володимир Iгнащенко в кінці 90-х років був віце-президентом Української державної кредитно-інвестиційної компанії, потім заступником глав Мінприроди та Мінекономіки, у 2010-2011 роках – першим заступником глави Мінприроди, коли міністерство очолював Микола Злочевський, а потім радником міністра Едуарда Ставицького, міністра енергетики Ігоря Насалика.

Його син Тарас Ігнащенко деякий час був директором компанії "Петро-Консалтинг" (пізніше перейменоване у "Європейський літій Україна"), яка боролася за літієве родовище "Шевченківське" у Донецькій області, яке наразі захоплене російськими агресорами, та ділянку "Добра".

Конкурс на укладення УРП щодо літієвого родовища "Ділянка Добра" був оголошений з метою проведення пошуку, видобутку та збагачення літію, ніобію, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму, золота строком на 50 років. Мінімальний обсяг інвестицій для виконання геологорозвідувальних робіт становить еквівалент $12 млн, а для організації видобутку та збагачення літійвмісних мінералів та інших металічних корисних копалин – $167 млн, але остаточні зобов’язання визначаються за результатами конкурсу.

Загальна площа ділянки становить 17,07 кв. км, граничний строк подання заявок на участь у конкурсі – 12 грудня 2025 року. Розмір плати за участь – 0,5 млн грн.

Згідно з умовами, максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору компенсують його витрати, становить 70% загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора, тоді як частка держави у прибутковій продукції повинна становити не менше ніж 4-6%.

Зазначається, що запаси і ресурси літієвих руд по ділянці було апробовано рішеннями наприкінці 2017 року та у 2018 року в кількості по категоріях С2 та Р1 – 1 млн 218,14 тис. тонн (середній вміст Li2O 1,37%) та Р2 – 70,6 тис. тонн (середній вміст Li2O 1,43%).

Окремо Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) відзначила наявність у літієвих рудах ділянки "Добра" перспективних і прогнозних ресурсів супутніх корисних компонентів (Р1+Р2) ості: Ta2O5 – 4,75 тис. тонн; Nb2O5 – 8,24 тис. тонн; Rb2O5 – 104,07 тис. тонн; BeO – 22,08 тис. тонн; SnO2 – 4,46 тис. тонн та Cs2O – 7,97 тис. тонн.

Переможець конкурсу повинен забезпечити геологічне вивчення надр та здійснення міжнародного аудиту запасів на ділянці протягом двох з половиною років та подання ДКЗ матеріалів щодо оцінки запасів літію та інших металічних корисних копалин для затвердження таких запасів.

Після укладення УРП для інвестора встановлюються, поміж іншим, зобов’язання здійснювати пошук, видобуток та збагачення (первинну переробку) літію, можливо, й інших металічних корисних копалин, забезпечити комплексне освоєння та відпрацювання родовища металічних корисних копалин.

Крім того до конкурсної документації УРП вперше внесено зобов’язання для інвестора, пов’язані із підписаною наприкінці квітня 2025 року угодою щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який має першочергове право щодо інвестицій в нові проєкти з видобутку рідкісноземельних матеріалів та купівлі їх продукції.