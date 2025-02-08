Гурт Ziferblat після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2025": зараз у нас ренесанс української музики, і ми не повинні втратити цей шанс

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Гурт Ziferblat після перемоги в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" заявили, що зараз в країні знову ренесанс української музики.

"Після повномасштабної війни дуже багато змінилося. Те що робить "Суспільне" зараз для нас всіх, те що робить журі, глядачі, ми розвиваємо українську культуру. У нас був момент в 2014 році, коли був ренесанс української музики, не все склалося тоді... деякі гурти не отримали того визнання, яке мали. Зараз у нас ренесанс номер два, і ми не повинні втратити цей шанс", - сказав вокаліст гурту після оголошення результатів національного відбору.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали - у вівторок, 13, і четвер, 15 травня. За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 13 травня.

Гурт Ziferblat представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025", що відбудеться в Базелі (Швейцарія).