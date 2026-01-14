Оприлюднено пісні всіх фіналістів Нацвідбору “Євробачення-2026”

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

Організатори національного відбору на “ Євробачення-2026 ” оприлюднили записи всіх треків фіналістів конкурсу,

На офіційних ресурсах і музичних платформах з’явилися пісні учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Стокгольмі. За даними видання, серед фіналістів є як уже відомі виконавці, так і нові імена в українській музичній індустрії. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що слухачі можуть прослухати всі заявки конкурсантів, ознайомитися з їхніми творчими доробками та скласти власне враження перед фінальними шоу. У мережі також доступні відеоверсії та офіційні релізи синглів.