Культура
18:19 14.01.2026

Оприлюднено пісні всіх фіналістів Нацвідбору “Євробачення-2026”

Організатори національного відбору наЄвробачення-2026 оприлюднили записи всіх треків фіналістів конкурсу, 

На офіційних ресурсах і музичних платформах з’явилися пісні учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Стокгольмі. За даними видання, серед фіналістів є як уже відомі виконавці, так і нові імена в українській музичній індустрії. Про це повідомляє Суспільне. 

Зазначається, що слухачі можуть прослухати всі заявки конкурсантів, ознайомитися з їхніми творчими доробками та скласти власне враження перед фінальними шоу. У мережі також доступні відеоверсії та офіційні релізи синглів. 

Теги: #євробачення #пісні #нацвідбір

