Культура
17:15 14.01.2026

Стали відомі претенденти на театральну премію імені Леся Курбаса 2026 року

Фото: @StateArtsAgency Facebook

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оприлюднило перелік претендентів на здобуття театральної премії імені Леся Курбаса 2026 року. Відповідну інформацію оприлюднило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

У 2026 році на здобуття премії претендують 19 театральних постановок від режисерів театрів державної, комунальної та приватної форм власності. Серед них — вистави «Емігранти» (режисерка Наталія Афанасьєва, Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. С. Василька), «Калинова сопілка» та «Всередині мене скаче світ» (режисерка Поліна Булюк), «НАСскрізь» (Дмитро Гусаков, Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького), «Легенда про Лиса Микиту» (Володимир Давиденко, Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) та інші постановки. 

До списку також увійшли вистави, зокрема: «Майстер корабля» (Віктор Єрмоленко, Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка), «Наш клас» (Станіслав Іванов, Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка), «Кассандра» (Євген Карнаух, Вінницький обласний театр ім. М. Садовського), «Неіснуючі» (Вероніка Літкевич, Національний театр ім. Марії Заньковецької), «Маленький принц» (Сергій Маслобойщиков, Київський театр юного глядача на Липках) та інші. 

Премія імені Леся Курбаса заснована у 1995 році Міністерством культури України та Спілкою театральних діячів України і присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного українського театрального мистецтва. 

Результати конкурсу буде оголошено після розгляду робіт відповідним Комітетом з присудження премії. 

