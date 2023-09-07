П'ять фільмів візьмуть участь у нацвідборі на премію "Оскар" від України

Український Оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на висунення на 96-ту премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

"Завершено прийом заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Український Оскарівський комітет (УОК) отримав 5 заявок", - ідеться в повідомленні пресслужби Української кіноакадемії.

Зокрема, до переліку ввійшли фільми: "20 днів у Маріуполі" (режисер Мстислав Чернов), "Залізні метелики" (Роман Любий), "Памфір" (Дмитро Сухолиткий-Собчук), "Терикони" (Тарас Томенко) і "ШТТЛ" (Адрієн Волтер).

"УОК розгляне всі заявки та відбере фільм, який буде подано на 96-ту премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм від України", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 2019 року від України на премію "Оскар" був висунутий фільм Нарімана Алієва "Додому" ("Evge"), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича ("Atlantis"), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022 року - "Клондайк" Марини Ер Горбач. За час незалежності Україна в різні роки понад 10 разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден із них не потрапив до списку номінантів.