Три українські фільми увійшли до нагородного шортлиста Європейської кіноакадемії

Фото: https://www.facebook.com

Три українські фільми увійшли до короткого списку претендентів на нагороду Європейської кіноакадемія (European Film Awards 2025), повідомляє Українська кіноакадемія.

"Сьогодні Європейська кіноакадемія оголосила короткий список фільмів, що претендують на нагороди European Film Awards 2025. До шортлиста увійшли три українські стрічки", - йдеться в повідомленні Кіноакадемії.

Зокрема, до шортлиста увійшов документальний фільм "Мілітантропос" (режисери Єлизавета Сміт, Аліна Горлова, Семен Мозговий) про людину в умовах війни.

Таклж у короткому списку фільм "Пісні землі, що повільно горить" (реж. Ольга Журба) про зміни в суспільстві під час війни.

Крім того, на премію претендує стрічка "Татова подряпинка" (реж. Єгор Гармаш) про відносини доньки і батька під час війни.

Як повідомлялося, в 2022 році український фільм "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука був номінований на нагороду Європейської кіноакадемії.