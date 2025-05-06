Інтерфакс-Україна
Події
09:22 06.05.2025

Остаточного рішення щодо мит на вироблені поза США фільми ще немає

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Остаточного рішення щодо мит на вироблені поза США фільми ще немає

Влада США поки що не ухвалила остаточного рішення щодо анонсованих раніше президентом Дональдом Трампом митних тарифів на вироблені за кордоном фільми, проте розглядаються всі варіанти, заявили в Білому домі газеті Financial Times.

"Попри те, що остаточне рішення стосовно мит на іноземні фільми ще не ухвалено, адміністрація розглядає всі варіанти, щоб домогтися результатів за директивою президента Трампа для захисту національної та економічної безпеки нашої країни", - йдеться в заяві Білого дому.

Водночас Financial Times із посиланням на керівників зі сфери кіно та аналітиків пише, що американська кіноіндустрія та мережі кінотеатрів можуть серйозно постраждати від таких мит. Зокрема, через те, що багато голлівудських виробничих центрів розташовані в інших країнах, наприклад, у Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії.

Раніше Трамп оголосив у соціальній мережі Truth Social, що доручає міністерству торгівлі та торговельному представництву США негайно розпочати процес введення 100-відсоткового мита на будь-які фільми, що надходять до США, вироблені в інших країнах.

Після оголошення Трампа про введення мит акції Netflix впали на 2,5%.

 

Теги: #мито #сша #фільми

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