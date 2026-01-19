Інтерфакс-Україна
Культура
13:36 19.01.2026

У столиці відбудеться прем’єра документальної стрічки про “Азов”

1 хв читати
У столиці відбудеться прем’єра документальної стрічки про “Азов”
Фото: Пресслужба

У столиці відбудеться прем’єрний показ документального фільму «Капітан. Історії танкістів “Азову”», створеного за сприяння Міністерства культури України. Показ відбудеться 21 січня о 18:30 у Будинку кіно, участь у ньому візьмуть представники творчої групи та герої стрічки, повідомляє пресслужба.

 

Як уточнюється, у центрі сюжету — історія становлення та бойового шляху танкового батальйону 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов”, зокрема моменти участі у Павлопіль-Широкинській операції, обороні Маріуполя та на «Азовсталі», полон і повернення до строю, а також бої на ключових напрямках у війні. 

Автор сценарію та режисер фільму — Костянтин Коновалов, продюсер — Максим Мовчан. Вхід на показ безкоштовний

Теги: #капітан #азов #фільми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 14.01.2026
"Метінвест" передав військовим "Азову" партію дронів на 214 млн грн, загальна допомога за рік сягнула 600 млн

"Метінвест" передав військовим "Азову" партію дронів на 214 млн грн, загальна допомога за рік сягнула 600 млн

14:00 07.01.2026
Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

16:46 05.01.2026
Січень - 2026 у кінотеатрах Києва

Січень - 2026 у кінотеатрах Києва

19:54 30.12.2025
12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на добропільському напрямку

12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на добропільському напрямку

09:22 13.11.2025
"Азов" та "Хартія" долучилися до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

"Азов" та "Хартія" долучилися до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

21:34 04.11.2025
ПриватБанк і АЗОВ.ONE зібрали 15 млн грн на підтримку медслужби та служби супроводу 12-ї Бригади "Азов" НГУ

ПриватБанк і АЗОВ.ONE зібрали 15 млн грн на підтримку медслужби та служби супроводу 12-ї Бригади "Азов" НГУ

15:09 04.11.2025
Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

16:50 16.10.2025
"Азов" показав кадри відбиття масованої механізованої атаки ворога на Добропіллі

"Азов" показав кадри відбиття масованої механізованої атаки ворога на Добропіллі

15:28 14.10.2025
Три українські фільми увійшли до нагородного шортлиста Європейської кіноакадемії

Три українські фільми увійшли до нагородного шортлиста Європейської кіноакадемії

14:50 25.08.2025
Держкіно назвало інвестиційно успішні українські фільми

Держкіно назвало інвестиційно успішні українські фільми

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

ПАР відмовилася від участі у Венеційській бієнале

Міністерство культури України провело переговори з послом КНР щодо культурної співпраці

Міністерство культури обговорило у Харкові питання підтримки книжкової сфери та розвитку культурних просторів

За участі Міністерства культури відбулася дискусія про прифронтові й переміщені музеї

Valeriya Force, Jerry Heil і LELÉKA лідирують за кількістю прослуховувань їх пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

Піккардійська терція заспівала у цілковитій темряві

В Україні з 29 січня стартує прокат документального фільму “Королеви радості”

У Музеї Ханенків відкриється виставка художниці Анни Сапон

Український культурний фонд у 2025 році підтримав 260 проєктів

Рада ратифікувала грантову угоду з Італією про відновлення культурної спадщини Одеського регіону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА