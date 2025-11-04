ПриватБанк і АЗОВ.ONE зібрали 15 млн грн на підтримку медслужби та служби супроводу 12-ї Бригади "Азов" НГУ

Фото: https://www.facebook.com/azov.media4308/photos

Завдяки внескам клієнтів ПриватБанку та донаторам АЗОВ.ONE уже зібрали 15 000 000 грн у межах спільного збору на підвищення ефективності роботи медичної служби та служби супроводу 12-ої Бригади "Азов" Національної гвардії України. Також ПриватБанк долучився до ініціативи, перерахувавши 1 000 000 грн власних коштів.

Кампанія "Евакуація. Реабілітація. Повернення у стрій" має на меті зібрати 30 000 000 грн для забезпечення якісної медичної допомоги бійцям "Азову" — з часу евакуації з поля бою до повної реабілітації.

Зібрані кошти спрямовуються на три ключові напрями: евакуація (медична служба) — придбання роботизованих платформ, броньованої техніки та оснащення реанімобілів для безпечного транспортування поранених; стабілізація (медична служба) — забезпечення стабпунктів медичним обладнанням, діагностичною та стоматологічною технікою; реабілітація (Азов.Супровід) — фінансування послуг, які не покриває держава, щоб пришвидшити повернення військових у стрій.

Від старту збору 24 лютого 2025 року через медичну службу та службу супроводу вже пройшло понад тисячу бійців "Азову", які отримали допомогу й експертний супровід під час лікування — зокрема завдяки цій ініціативі ПриватБанку та АЗОВ.ONE.

Попереду ще половина шляху до мети — збір триває, і кожен внесок наближає момент, коли медична служба та служба супроводу "Азову" зможуть допомогти ще більшій кількості захисників.

Долучитися до збору можна:

- у меню "Добро" в Приват24;

- за посиланням: https://dobro.privatbank.ua/view/372 ;

- у банкоматах, терміналах самообслуговування чи будь-якому відділенні ПриватБанку;

- через LiqPay — для клієнтів інших банків.