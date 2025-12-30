12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на добропільському напрямку

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

12-та бригада "Азов" заявила про зайняття смуги оборони на Добропільському напрямку – проводить контрдиверсійні та ударно-пошукові дії, а також укріплення лінії оборони.

"Підрозділи бригади вже виконують бойові завдання в зоні відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов" і активно знищують ворожі сили", - йдеться у повідомленні бригади у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що 12-та бригада "Азов" у взаємодії з підрозділами Сил оборони вже проводить контрдиверсійні, ударно-пошукові дії, а також укріплення лінії оборони на Добропільському напрямку.

Зазначається, що бригада "Азов" значно посилить вогневу міць і спроможності корпусу з пошуку і ліквідації сил збройних сил РФ.

Добропільський напрямок — це ділянка фронту в Донецькій області, переважно на території Покровського району, де точаться активні бойові дії, зокрема в районі міст Покровськ, Мирноград, Добропілля та інших прилеглих населених пунктів, куди українські сили пересувають свої оборонні та наступальні позиції, щоб стримати та відкинути російські війська.

4 серпня 2025 року управління цим напрямком передали 1-му корпусу НГУ "Азов", який проводить там контрдиверсійні операції та зміцнює оборону.