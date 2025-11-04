Інтерфакс-Україна
Події
15:09 04.11.2025

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

2 хв читати
Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" зустрівся з військовими, що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про фронт, оборону, зброю і потреби військових; президент відзначив героїв державними нагородами.

"Зустрівся з нашими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", який разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Президент зазначив, що заслухав доповіді військових, "обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших".

Як уточнюється на сайті Офісу президента, також обговорювали розвиток оптоволоконних технологій. Крім того, військові наголосили на потребі в тіснішій взаємодії дронових і наземних підрозділів, зокрема в паралельному застосуванні артилерії, далекобійних і високоточних снарядів. Також говорили про звільнення українських воїнів із російського полону та необхідні для цього зусилля.

Повідомляється, що президенту доповідали головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, командир корпусу Денис Прокопенко та командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол. Військові розповіли про продовження ліквідації добропільського виступу, зачищення та подальшу оборону Шахового, роботу з укріплення флангів оборони Покровська й Мирнограда та захист логістичних маршрутів. За словами військових, ворог не полишає спроб відновити позиції на добропільському виступі.

Президент подякував воїнам за службу й відзначив їх державними нагородами.

"Подякував бійцям за службу й особисто відзначив державними нагородами. Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", - наголосив президент Зеленський.

Теги: #зустріч #азов #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 04.11.2025
Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

10:06 04.11.2025
Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

09:38 04.11.2025
Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

09:13 04.11.2025
Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

20:55 03.11.2025
Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

20:28 03.11.2025
Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

20:25 03.11.2025
Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

20:11 03.11.2025
Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

19:35 03.11.2025
Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

19:29 03.11.2025
Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

ОСТАННЄ

Кличко: до тепла вже підключено майже 90% житлових будинків Києва

Єврокомісія: в Україні реалізовані основні права людини, але є випадки тиску на правозахисників та антікорупціонерів – Пакет розширення

Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій

Американська зброя в межах PURL вже надходить в Україну, ініціатива буде продовжуватися - старший представник НАТО

Свириденко: Ми на крок ближче до членства в ЄС

Кос: Єврокомісія застосує ранню інтеграцію до країн-кандидатів в ЄС в діяльності, яка планується зараз

Експосадовець КМДА підозрюється закупівлі генераторів зі збитками майже у 5 млн грн - прокуратура

Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА