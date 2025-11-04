Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" зустрівся з військовими, що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про фронт, оборону, зброю і потреби військових; президент відзначив героїв державними нагородами.

"Зустрівся з нашими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", який разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Президент зазначив, що заслухав доповіді військових, "обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших".

Як уточнюється на сайті Офісу президента, також обговорювали розвиток оптоволоконних технологій. Крім того, військові наголосили на потребі в тіснішій взаємодії дронових і наземних підрозділів, зокрема в паралельному застосуванні артилерії, далекобійних і високоточних снарядів. Також говорили про звільнення українських воїнів із російського полону та необхідні для цього зусилля.

Повідомляється, що президенту доповідали головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, командир корпусу Денис Прокопенко та командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол. Військові розповіли про продовження ліквідації добропільського виступу, зачищення та подальшу оборону Шахового, роботу з укріплення флангів оборони Покровська й Мирнограда та захист логістичних маршрутів. За словами військових, ворог не полишає спроб відновити позиції на добропільському виступі.

Президент подякував воїнам за службу й відзначив їх державними нагородами.

"Подякував бійцям за службу й особисто відзначив державними нагородами. Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", - наголосив президент Зеленський.