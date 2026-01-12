Інтерфакс-Україна
Події
14:12 12.01.2026

НАЗЯВО і Міносвіти: у 2025 році плагіат виявлено в 10 дисертаціях, 8 осіб позбавлено наукових ступенів

2 хв читати
НАЗЯВО і Міносвіти: у 2025 році плагіат виявлено в 10 дисертаціях, 8 осіб позбавлено наукових ступенів

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявлення академічний плагіат в 10 дисертаціях у 2025 році, а в Міністерстві освіти і науки повідомили, що в минулому році 8 осіб було позбавлено наукових ступенів.

"У 2025 році у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти було зареєстровано 50 скарг щодо виявлення академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Із них у 2025 році Комітетом з питань етики Національного агентства було прийнято до розгляду 27 скарг", - йдеться у відповіді НАЗЯВО на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у минулому році за рішеннями Нацагентства було виявлено академічний плагіат у захищених дисертаціях 10 осіб: Андрій Заболотний, Руслан Чуприна, Вадим Стойка, Сергій Пилипенко, Євген Крутько, Едуард Глазков, Ірина Салогуб, Світлана Николишин, Максим Молодіченко і Наталія Волошинович.

В свою чергу, згідно з відповіддю Міносвіти на запит "Інтерфакс-Україна", 2025 року ухвалено рішення про видачу 579 дипломів докторів наук і 459 дипломів кандидата наук.

Також зазначається, що у цей період скасовано рішення однієї спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня кандидата наук.

Крім того, у відомстві повідомили, що в минулому році 8 осіб було позбавлено наукових ступенів, зокрема: Андрія Заболотного - ступеня кандидата наук з державного управління; Миколи Колядинського - ступеня кандидата технічних наук; Михайла Кротевича - ступеня кандидата медичних наук; Євгена Крутька - ступеня доктора медичних наук; Олега Міщенка - ступеня кандидата економічних наук; Максима Молодіченка - ступеня кандидата медичних наук; Сергія Пилипенка - ступеня кандидата медичних наук; Руслана Чуприну - ступеня кандидата медичних наук.

Серед іншого, в Міносвіти зазначили, що в 2025 році до відомства не надходили заяви про добровільну відмову від наукових ступенів.

Як повідомлялося, в Україні чотирьох людей позбавлено наукових ступенів, двоє відмовилися добровільно й щодо 11 людей скасовано рішення про присудження наукових ступенів у 2022-2023 роках. Також у 2022 році ухвалено рішення про надання 222 дипломів докторів наук і 447 дипломів кандидатів наук, а у 2023 році - 245 дипломів докторів наук і 224 дипломів кандидатів наук.

У 2024 році одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеня, а стосовно 3 людей скасовано рішення про присудження наукових ступенів. В той же час, у 2024 році ухвалено рішення про надання 415 дипломів докторів наук і 341 диплома кандидата наук.

Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення щодо виявлення в Україні фактів академічного плагіату в 11 дисертаціях у 2024 році.

Теги: #дисертації #назяво #плагіат #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:50 12.01.2026
Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

19:14 08.01.2026
Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

11:19 06.01.2026
У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

11:09 06.01.2026
Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

09:09 05.01.2026
Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

Міносвіти затвердило дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору до 2027р.

15:56 30.12.2025
Наразі 48 університетів підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Наразі 48 університетів підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

17:36 29.12.2025
Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

16:39 29.12.2025
Міносвіти залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти у 2025р

Міносвіти залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти у 2025р

15:20 27.12.2025
Через атаку ворога пошкоджено одну з адмінбудівель Міносвіти у Києві – заступник міністра

Через атаку ворога пошкоджено одну з адмінбудівель Міносвіти у Києві – заступник міністра

10:15 25.12.2025
Омбудсмена Лубінця звинувачують у плагіаті в дисертації, але цього недостатньо для позбавлення ступеня

Омбудсмена Лубінця звинувачують у плагіаті в дисертації, але цього недостатньо для позбавлення ступеня

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

ОСТАННЄ

Нацполіція: директору будівельної компанії на Херсонщині повідомлено про підозру у привласненні 5 млн грн на укриття

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

Прем’єр Нідерландів: Протестувальники в Ірані заслуговують на нашу підтримку

Освітній омбудсмен про напад в київській школі: Заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Україна має отримати свої перші БМП Lynx KF41 вже на початку 2026 року – Rheinmetall

Трамп: у Зеленського немає козирів, в нього є лише Дональд Трамп

Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

Держкіно та Мінкультури необхідно надати повноваження визначати, чи несе фільм загрозу нацбезпеці - голова УКА Іллєнко

АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА