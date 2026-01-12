НАЗЯВО і Міносвіти: у 2025 році плагіат виявлено в 10 дисертаціях, 8 осіб позбавлено наукових ступенів

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявлення академічний плагіат в 10 дисертаціях у 2025 році, а в Міністерстві освіти і науки повідомили, що в минулому році 8 осіб було позбавлено наукових ступенів.

"У 2025 році у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти було зареєстровано 50 скарг щодо виявлення академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Із них у 2025 році Комітетом з питань етики Національного агентства було прийнято до розгляду 27 скарг", - йдеться у відповіді НАЗЯВО на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у минулому році за рішеннями Нацагентства було виявлено академічний плагіат у захищених дисертаціях 10 осіб: Андрій Заболотний, Руслан Чуприна, Вадим Стойка, Сергій Пилипенко, Євген Крутько, Едуард Глазков, Ірина Салогуб, Світлана Николишин, Максим Молодіченко і Наталія Волошинович.

В свою чергу, згідно з відповіддю Міносвіти на запит "Інтерфакс-Україна", 2025 року ухвалено рішення про видачу 579 дипломів докторів наук і 459 дипломів кандидата наук.

Також зазначається, що у цей період скасовано рішення однієї спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня кандидата наук.

Крім того, у відомстві повідомили, що в минулому році 8 осіб було позбавлено наукових ступенів, зокрема: Андрія Заболотного - ступеня кандидата наук з державного управління; Миколи Колядинського - ступеня кандидата технічних наук; Михайла Кротевича - ступеня кандидата медичних наук; Євгена Крутька - ступеня доктора медичних наук; Олега Міщенка - ступеня кандидата економічних наук; Максима Молодіченка - ступеня кандидата медичних наук; Сергія Пилипенка - ступеня кандидата медичних наук; Руслана Чуприну - ступеня кандидата медичних наук.

Серед іншого, в Міносвіти зазначили, що в 2025 році до відомства не надходили заяви про добровільну відмову від наукових ступенів.

Як повідомлялося, в Україні чотирьох людей позбавлено наукових ступенів, двоє відмовилися добровільно й щодо 11 людей скасовано рішення про присудження наукових ступенів у 2022-2023 роках. Також у 2022 році ухвалено рішення про надання 222 дипломів докторів наук і 447 дипломів кандидатів наук, а у 2023 році - 245 дипломів докторів наук і 224 дипломів кандидатів наук.

У 2024 році одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеня, а стосовно 3 людей скасовано рішення про присудження наукових ступенів. В той же час, у 2024 році ухвалено рішення про надання 415 дипломів докторів наук і 341 диплома кандидата наук.

Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення щодо виявлення в Україні фактів академічного плагіату в 11 дисертаціях у 2024 році.