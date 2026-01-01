Інтерфакс-Україна
15:23 01.01.2026

Кличко відвіз на фронт велику партію дронів від громади Києва

Столична громада передала велику партію дронів і техніку 13 підрозділам захисників на Харківському напрямку та на Донбасі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією міського голови, він поїхав привітати бійців та відвіз зокрема: "429 окремому полку безпілотних систем ЗСУ "Ахілес" — 150 дронів Autel Evo, 60 мобільних дизельних насосних фільтраційних станцій, 200 акумуляторів для дронів-бомбардувальників".

"72 ОМБр імені Чорних Запорожців — 1500 FPV-дронів; 225 окремому штурмовому полку — 2 тягачі, 3 экскаватори, 1 автокран, 12 авто (пікапів), 350 дронів Mavic, 5000 FPV-дронів та 20 важких бомберів; Першій президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" НГУ — 800 FPV; Третій армійський корпус отримав 12 000 FPV-дронів, 100 Mavic, 20 наземних роботизованих комплесів, 50 дронів-літаків; 82 Окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ — 100 Mavic; 28 Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу — 300 денних та 100 нічних FPV; 63 ОМБр —75 нічних Mavic та 200 нічних FPV; 100 ОМБр — 100 нічних дронів Autel Evo; 67 ОМБр — 300 денних та 100 нічних FPV; Київській штурмовій бригаді — 2000 FPV і 100 Mavic нічних; 12 Армійському корпусу — 3000 FPV і 200 нічних дронів Autel Evo ; Батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення НГУ — 2500 FPV,200 Mavic і 5 великих дронів-бомберів;, а також — 20 систем РЕБ, 70 радарів-детекторів дронів, 300 радіостанцій різного типу й автомобільну шиномонтажну станцію", - написав Кличко у телеграм 1 січня.

