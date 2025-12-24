"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети
"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети, які допомагають захисникам убезпечити себе навіть від дронів на оптоволокні. Оголошення про збір опубліковано на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
"Друзі, невдовзі ми зберемося за різдвяним столом. Давайте не забудемо подякувати тим, хто охороняє наш спокій і мирне життя. Давайте подаруємо нашим бійцям цей захист і допоможемо повернутися додому живими та здоровими", - закликає "Українська команда".
Антидронові сіткомети – це зброя, яка захищає навіть від ворожих дронів на оптоволокні, наголошують волонтери.
"Сьогодні свято, тож донатимо щедро!" - закликає "Українська команда".
Долучитися:
💳 Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565