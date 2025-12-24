"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети, які допомагають захисникам убезпечити себе навіть від дронів на оптоволокні. Оголошення про збір опубліковано на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

"Друзі, невдовзі ми зберемося за різдвяним столом. Давайте не забудемо подякувати тим, хто охороняє наш спокій і мирне життя. Давайте подаруємо нашим бійцям цей захист і допоможемо повернутися додому живими та здоровими", - закликає "Українська команда".

Антидронові сіткомети – це зброя, яка захищає навіть від ворожих дронів на оптоволокні, наголошують волонтери.

"Сьогодні свято, тож донатимо щедро!" - закликає "Українська команда".

Долучитися:

Приватбанк

UAPay

Монобанк

💳 Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565

Повні реквізити