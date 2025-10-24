"Українська команда" передала велику партію автономних зарядних станцій батальйону безпілотних систем "Хорт"

Волонтери "Української команди" передали 420 окремому батальйону безпілотних систем "Хорт" велику партію потужних зарядних станцій BLUETTI з додатковими батареями. Про це повідомляє фейсбук-сторінка волонтерського штабу.

"Українська команда" продовжує забезпечувати військові підрозділи джерелами автономного живлення. Передали велику партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями 420 окремому батальйону безпілотних систем "Хорт", - сказав під час передачі допомоги керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він зазначив, що автономні станції живлення є необхідними на передовій, де немає електроенергії, зокрема, для безперебійної роботи дронів та систем зв’язку.

"Для операторів дронів наявність надійних джерел електрики – критично важлива. Це стабільна і безперебійна робота безпілотних систем та якісний зв’язок. Хлопці з "Хорту" сьогодні виконують бойові завдання та нищать ворога майже по всій лінії фронту. Упевнений: наша підтримка посилить бойову спроможність підрозділу. Дозволить пілотам ефективніше використовувати дрони, підтримувати стабільний зв’язок і множити ворога на нуль", - зазначив Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала різним військовим підрозділам понад 3500 дронів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження.

Крім того, волонтери "Української команди" організували збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Долучитися до збору можна за посиланнями:

Приватбанк

UAPay

Монобанк

💳 Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565

Полные реквизиты