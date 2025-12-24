Інтерфакс-Україна
Події
13:59 24.12.2025

Київ передав військовим на фронт майже 70 тис дронів та 350 систем РЕБ за рік – мер

Громада Києва виділила на підтримку військових, ветеранів та їхніх родин понад 12 млрд грн у 2025 році, а також передала на фронт різним підрозділам десятки тисяч дронів та іншу необхідну допомогу, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Окрім фінансування соціальних програм, місто системно допомагає бойовим підрозділам — виділяє кошти на найнеобхідніше для військових. Київ і надалі робитиме все можливе, щоб наші захисники відчували підтримку міста — і на передовій, і після повернення додому", - написав Кличко в Телеграм.

Також мер Києва розповів, що окрім виділення коштів на підтримку військових та ветеранів місто системно допомагає бойовим підрозділам. Зокрема, громада столиці передала на фронт різним бригадам майже 70 тис безпілотників, 350 систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), автівки та засоби зв’язку.

Повідомляється, що в столиці працює Київ Мілітарі Хаб для допомоги військовим, ветеранам та їхнім родинам, а також надається компенсація на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо. Також на 1 січня 2026 року в Києві анонсований запуск системи персоналізованого медичного супроводу ветеранів.

 

Теги: #допомога #кличко_військова

