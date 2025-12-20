Інтерфакс-Україна
Події
19:19 20.12.2025

Сибіга: Швеція надає Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки у 2026 році

1 хв читати
Сибіга: Швеція надає Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки у 2026 році
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Швеція оголосила про надання Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки у 2026 році, що допоможе забезпечити щоденні потреби громадян у розпал війни, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це фінансування забезпечить щоденні потреби людей у розпал війни, включно з критично важливими державними послугами, енергопостачанням, охороною здоров’я, школами, пенсіями та іншими виплатами. Ми глибоко вдячні Швеції за рішучість, підтримку та непохитну солідарність", – зазначив Сибіга у дописі, оприлюдненому в соцмережі Х у суботу.

За його словами, Швеція демонструє приклад лідерства з самого початку: у серпні вона стала першою країною, яка надала Україні $75 млн прямої бюджетної підтримки, а тепер посилює це лідерство додатковим внеском.

 

Теги: #допомога #швеція #мзс

