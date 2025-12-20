Інтерфакс-Україна
Політика
10:42 20.12.2025

Маршалок Сейму Польщі запропонував Зеленському допомогу з виборами – ЗМІ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Маршалок Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий під час зустрічі у п’ятницю з президентом України Володимиром Зеленським запропонував, зокрема, можливість логістичної та юридичної допомоги з польського боку в організації майбутніх виборів в Україні – як президентських, так і парламентських, повідомляє агентство PAP.

"Я не говорю про відрядження спостерігачів, а про правову допомогу, логістичну допомогу. Пам’ятайте, що зараз у Польщі проживає 2 млн українців, а в Європі, зокрема, ще 8 млн, і це величезне завдання", – підкреслив Чажастий на брифінгу після зустрічі.

Маршалок додав, що пропозиція була "дуже тепло сприйнята" і буде створена спеціальна робоча група.

Також він повідомив, що запросив Зеленського виступити з промовою у Сеймі. Він додав, що запрошення було прийнято і буде призначена дата цього виступу. В свою чергу, президент України запросив Чажастого відвідати Україну в лютому наступного року, у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим, віцеспікером Монікою Веліховською та головою комітету закордонних справ Сейму Павлом Ковалем. Серед основних тем обговорення – посилення оборонної співпраці та безпеки обох держав, економічне партнерство й участь польських компаній у відновленні України.

Раніше Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

