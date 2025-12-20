Інтерфакс-Україна
22:10 20.12.2025

Латвія вивчає досвід енергетичної стійкості України та передала захисникам 30 автомобілів

Міністр з питань клімату та енергетики Латвійської Республіки Каспарс Мелніс відвідав Львівщину з метою вивчення українського досвіду забезпечення енергетичної стійкості під час війни, зокрема утримання системи під регулярними атаками, швидкого відновлення пошкоджених об’єктів та децентралізації генерації, повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Під час зустрічі Мелніс розповів, що його цікавить робота резервних джерел живлення, локальної генерації, логіка швидких ремонтів і управління енергосистемою в умовах постійної загрози.

"Маємо ще один цінний акт підтримки: латвійський народ передав нашим захисникам 30 автомобілів. Допомогу Міністр доправив особисто", — зазначив Козицький у дописі, в Телеграм-каналі.

