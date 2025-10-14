Інтерфакс-Україна
На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

На підтримку ЗСУ встановили новий рекорд України, щоб зібрати кошти на сіткомети для бійців на передовій - "Українська команда"

Волонтери "Української команди" встановили новий рекорд України - найдовше Полотно Єдності з відбитками дитячих долоньок у вигляді сердець синьо-жовтого кольору на підтримку ЗСУ. Про це йдеться на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.

За словами експерта Національного реєстру рекордів Павла Горішевського, це унікальна для України ідея за концепцією та реалізацією, адже "Українській команді" вдалося зібрати понад 2000 відбитків.

"Це нова унікальна для України ідея, концепція самого рекорду – полотно єдності. Ми зафіксували його довжину – 52 з половиною метри, висота –  92 сантиметри. І тут, як показав мій лічильник, 2257 відбитків дитячих рук в формі сердець в кольорах нашого українського прапора. Тобто рекорд сьогодні дійсно є унікальним. Він буде внесений в Книгу рекордів України", - розповів експерт.

За словами голови київського осередку "Української команди" Ганни Старостенко, ідея створити Полотно Єдності виникла у жінок із різних регіонів України, які з лютого 2024 року допомагають фронту.

"Проєкт організували жінки з різних міст України, представниці жіночого руху благодійного фонду "Українська команда", які з перших днів вторгнення роблять все можливе для наших військових. І сьогодні, як і тоді, нам надзвичайно важливо бути єдиними, черпати енергію, допомагати фронту та підтримувати одна одну", - розповіла Ганна Старостенко.

Як зазначила очільниця львівського осередку "Української команди" Оксана Юринець, акцію організували також для того, щоб привернути увагу до волонтерських проєктів фонду. Зокрема, збору на сіткомети для захисту бійців на фронті від ворожих дронів на оптоволокні, на які не діють засоби РЕБ. 

"Такими акціями ми привертаєм увагу до наших волонтерських проєктів. Це такий символ, що Україна досі єдина. І що всі українці, навіть маленькі зараз творять перемогу", - зазначила Оксана Юринець.

Волонтери зазначають, що сіткомети вже довели свою ефективність на передовій, тому "Українська команда" продовжує збір, щоб захистити якомога більше українських військових.

Долучитися до збору можна за посиланнями:

Приватбанк 

UAPay 

Монобанк 

💳 Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565

Повні реквізити 

 

Теги: #рекорд #підтримка #українська_команда #зсу

