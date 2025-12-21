УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

За програмою соціального відновлення Українського Червоного Хреста (УЧХ) у 2025 році пройшли реабілітацію понад 40 ветеранських родин.

“У 2025 році в межах програми соціального відновлення відпочили та пройшли відновлення 43 ветеранські родини”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Четвертий етап програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин відбувся 13–20 грудня. За цей тиждень у рекреаційному центрі «Берег надії» на Хмельниччині відпочивали й відновлювалися 12 ветеранських родин з дітьми. З учасниками проєкту працювала мультидисциплінарна команда Українського Червоного Хреста: психологи, фахівці з реабілітації та запрошені спеціалісти рекреаційного центру.

Програма поєднувала психоедукаційні заняття, фізичні та відновлювальні практики, сімейні заходи з елементами творчості, гончарство та музичний вечір із живою музикою. Учасники також мали змогу скористатися соляною кімнатою та іншими відновлювальними процедурами рекреаційного центру.

Для дітей діяла окрема програма — щодня з ними працювали волонтери, проводячи розвивальні заняття з елементами творчості.