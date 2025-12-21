Інтерфакс-Україна
Події
11:16 21.12.2025

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

2 хв читати
Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області, що на кордоні з Росією. Після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних українців були примусово вивезені в РФ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

"Російські війська переважаючими силами перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з рф у Краснопільській громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського", - йдеться у коментарі.

У ЗСУ зазначили, що у прикордонному регіоні, що відноситься до зони відповідальності Угруповання об’єднаних сил, тривають стабілізаційні дії. Вживаються заходи з виявлення та знищення живої сили противника. По окупантах завдається вогневе ураження.

Водночас після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку. Одній із жінок 89 років.

"Майже від усіх цих осіб раніше надійшли акти відмови евакуюватися на територію України. Водночас слід відзначити, що відмова від евакуації на територію України не легалізує дії окупаційних військ із примусового переміщення цивільних громадян України на територію рф", - наголосили у ГУК ЗСУ.

Українськими правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, а саме – незаконного позбавлення волі та примусової депортації цивільного населення.

Наразі Збройні сили України розцінюють цю подію як порушення статті 49 IV Женевської конвенції, яка говорить про заборону, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію захищених осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.

Діям російської армії буде надано належну правову оцінку.

Бойові дії тривають. Збройні Сили України закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися до більш безпечних районів. Адже російський агресор не знає жалю до українців, а число зафіксованих правоохоронцями воєнних злочинів рф в Україні наближається вже до 200 тисяч.

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Сумської області місцевою владою організовано процес евакуації населення із прикордонних територіальних громад. На цей час евакуйовано понад 30 тисяч осіб (майже 84% населення восьми визначених громад). Не пристали на евакуацію близько 16% – це майже 5,7 тис. осіб, із них 38 дітей.

"Збройні сили стоять на захисті української Сумщини, водночас звертаються до цивільних мешканців із закликом не наражати себе на небезпеку та залишити зону обстрілів і бойових дій", - наголосили у ЗСУ.

Теги: #зсу #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 21.12.2025
Росія у 2025 році витратила на війну проти України на 20% більше, ніж планувала – ЦПД

Росія у 2025 році витратила на війну проти України на 20% більше, ніж планувала – ЦПД

06:36 21.12.2025
Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного і Гуляйполя

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного і Гуляйполя

04:33 21.12.2025
Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

01:36 21.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

18:59 20.12.2025
Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

18:02 20.12.2025
США мають отримати стратегічну перемогу в зупинці Путіна, їм не треба шукати альтернативу - Зеленський

США мають отримати стратегічну перемогу в зупинці Путіна, їм не треба шукати альтернативу - Зеленський

11:03 19.12.2025
Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

10:31 19.12.2025
ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

06:45 19.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців - Генштаб

05:22 19.12.2025
Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

ОСТАННЄ

Зеленський поговорив з премʼром Норвегії: є спільне відчуття про необхідність консультації в ширшому колі європейських партнерів

Лубінець звернувся до Москалькової та МКЧХ з приводу примусового вивезення в РФ з Сумщини близько 50 громадян України

Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 КАБ та 9 ракет по Україні цього тижня - Зеленський

Обмеження руху транспорту на Одещині у межах н.п. Маяки зняте – патрульна поліція

Росія минулої доби атакувала транспортну, портову та промислову інфраструктуру Одещини — ОВА

З 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано майже 147 тис. осіб - Мінрозвитку

Очільник ОВА: Заклади охорони здоров’я півдня Одещини працюють у штатному режимі

В Миколаївській області пошкоджено склад з гуманітарною допомогою — ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 235 бойових зіткнень

У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, четверо поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА