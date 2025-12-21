Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області, що на кордоні з Росією. Після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних українців були примусово вивезені в РФ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

"Російські війська переважаючими силами перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з рф у Краснопільській громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського", - йдеться у коментарі.

У ЗСУ зазначили, що у прикордонному регіоні, що відноситься до зони відповідальності Угруповання об’єднаних сил, тривають стабілізаційні дії. Вживаються заходи з виявлення та знищення живої сили противника. По окупантах завдається вогневе ураження.

Водночас після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку. Одній із жінок 89 років.

"Майже від усіх цих осіб раніше надійшли акти відмови евакуюватися на територію України. Водночас слід відзначити, що відмова від евакуації на територію України не легалізує дії окупаційних військ із примусового переміщення цивільних громадян України на територію рф", - наголосили у ГУК ЗСУ.

Українськими правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, а саме – незаконного позбавлення волі та примусової депортації цивільного населення.

Наразі Збройні сили України розцінюють цю подію як порушення статті 49 IV Женевської конвенції, яка говорить про заборону, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію захищених осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.

Діям російської армії буде надано належну правову оцінку.

Бойові дії тривають. Збройні Сили України закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися до більш безпечних районів. Адже російський агресор не знає жалю до українців, а число зафіксованих правоохоронцями воєнних злочинів рф в Україні наближається вже до 200 тисяч.

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Сумської області місцевою владою організовано процес евакуації населення із прикордонних територіальних громад. На цей час евакуйовано понад 30 тисяч осіб (майже 84% населення восьми визначених громад). Не пристали на евакуацію близько 16% – це майже 5,7 тис. осіб, із них 38 дітей.

"Збройні сили стоять на захисті української Сумщини, водночас звертаються до цивільних мешканців із закликом не наражати себе на небезпеку та залишити зону обстрілів і бойових дій", - наголосили у ЗСУ.