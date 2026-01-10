Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії витратить GBP200 млн на підготовку британських військ до розгортання в Україні в разі припинення вогню з РФ, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Сьогодні я підтверджую, що ми виділили 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку британських військ на випадок укладення мирної угоди, щоб вони могли розпочати розгортання з першого дня, і чому ми починаємо виробляти в Британії цього місяця нові перехоплювачі, які зупинять дрони "Шахед", - сказав Гілі у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Х в суботу.

"Ми взяли українську інтелектуальну власність, застосували сучасні британські методи виробництва, будемо масово їх виробляти, щомісяця постачатимемо їх в Україну тисячами і водночас допомагатимемо Україні продовжувати боротьбу сьогодні та забезпечувати довгостроковий мир завтра", - додав міністр.

Раніше він заявляв, що ці кошти будуть спрямовані на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, захист від безпілотників та інше обладнання, щоб забезпечити готовність військ до розгортання.

У п'ятницю Гілі також оголосив, що в січні розпочнеться виробництво нових дронів Octopus для України, призначених для перехоплення російських дронів, які атакують на цивільні об'єкти. Великобританія планує виробляти тисячі дронів щомісяця, причому кожен Octopus коштуватиме лише 10% від вартості дронів, які вони покликані перехоплювати.