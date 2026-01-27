У Великій Британії виявили занедбаний особняк, більший за Букінгемський палац

У сільській місцевості англійського графства Сассекс виявили великий незавершений особняк, площа якого перевищує площу Букінгемського палацу, повідомляє Mirror.

За даними видання, будівництво маєтку розпочалося у 1985 році, проте так і не було завершене. Наразі будівля перебуває у занедбаному стані і привертає увагу місцевих жителів та туристів через свої масштаби та архітектурні особливості.

Особняк розташований на околиці сільської місцевості Сассекса й оточений значною площею землі, що додає йому вражаючого вигляду. Незважаючи на те, що будівництво триває вже кілька десятиліть, об’єкт не набув офіційного призначення й не був введений в експлуатацію.