Інтерфакс-Україна
Культура
16:15 27.01.2026

У Великій Британії виявили занедбаний особняк, більший за Букінгемський палац

1 хв читати
У Великій Британії виявили занедбаний особняк, більший за Букінгемський палац

У сільській місцевості англійського графства Сассекс виявили великий незавершений особняк, площа якого перевищує площу Букінгемського палацу, повідомляє Mirror.

За даними видання, будівництво маєтку розпочалося у 1985 році, проте так і не було завершене. Наразі будівля перебуває у занедбаному стані і привертає увагу місцевих жителів та туристів через свої масштаби та архітектурні особливості. 

Особняк розташований на околиці сільської місцевості Сассекса й оточений значною площею землі, що додає йому вражаючого вигляду. Незважаючи на те, що будівництво триває вже кілька десятиліть, об’єкт не набув офіційного призначення й не був введений в експлуатацію

 

Теги: #особняк #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 23.01.2026
Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ

Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ

14:43 20.01.2026
Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

14:51 16.01.2026
В Україні відкриється бізнес-центр для активізації співпраці британського і українського ОПК

В Україні відкриється бізнес-центр для активізації співпраці британського і українського ОПК

12:46 13.01.2026
Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

Британія передала ДСНС України два броньовані автомобілі Toyota

15:01 10.01.2026
Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

16:02 09.01.2026
Велика Британія почне постачати Україні у лютому вдосконалені дрони та перехоплювачі – міністр оборони

Велика Британія почне постачати Україні у лютому вдосконалені дрони та перехоплювачі – міністр оборони

09:46 08.01.2026
Велика Британія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk до України – ЗМІ

Велика Британія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk до України – ЗМІ

14:26 27.12.2025
Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

15:10 17.12.2025
Велика Британія перекаже GBP2,5 млрд готівки від продажу "Челсі" до фонду України – ЗМІ

Велика Британія перекаже GBP2,5 млрд готівки від продажу "Челсі" до фонду України – ЗМІ

14:15 16.12.2025
Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України

Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова потрапив до шортлиста премії BAFTA 2026

У Києві на конференції "Пам’ять як стійкість" обговорили збереження єврейської документальної спадщини

Емма Стоун встановила рекорд за кількістю номінацій на "Оскар"

У Національній філармонії 29 січня відбудеться концерт до Дня пам’яті Героїв Крут

У Малієвецькому музеї під час ремонту виявили артефакт початку XIX століття

Меланія Трамп презентувала документальний фільм про життя у Білому домі

Національна опера України оприлюднила репертуар на лютий

Українська художниця Марія Різак увійшла до числа переможців Болонської виставки ілюстраторів 2026 року

Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

У Національній філармонії України відбудеться концерт до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА