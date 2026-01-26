Інтерфакс-Україна
Культура
16:39 26.01.2026

Українська художниця Марія Різак увійшла до числа переможців Болонської виставки ілюстраторів 2026 року

1 хв читати
Робота ілюстраторки Марії Різак
Робота ілюстраторки Марії Різак | Фото: Сайт Болонського дитячого книжкового ярмарку

Українська ілюстраторка Марія Різак стала однією з лауреаток Illustrators Exhibition 2026, що проходить у межах міжнародного ярмарку Bologna Children’s Book Fair в Італії, повідомили організатори проєкту.

За їхніми даними, цього року на конкурс подали понад 20 тис. робіт від більш як 4 тис. художників із десятків країн. Після багаторівневого відбору міжнародне журі сформувало перелік фіналістів і визначило авторів, чиї серії ілюстрацій були відібрані для виставкової експозиції. До цього списку увійшла і представниця України.

Також до фінального відбору потрапили інші українські ілюстратори, серед яких Юлія Ґвілім, Грася Олійко, Поліна Дорошенко, Олег Грищенко, Романа Романишин, Анна Сарвіра та Влада Сошкіна.

Болонська виставка ілюстраторів проводиться щороку в межах Ярмарку дитячої книги в Болоньї та вважається однією з ключових міжнародних платформ для презентації сучасної книжкової графіки й відкриття нових імен у сфері ілюстрації.

Теги: #марія_різак #illustrators_exhibition_2026 #ілюстратори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 21.01.2026
До фіналу Болонської виставки ілюстраторів увійшли вісім українських митців

До фіналу Болонської виставки ілюстраторів увійшли вісім українських митців

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Мінкультури створило робочу групу щодо упорядкування дат державних, професійних та інших свят в Україні

У Національній філармонії України відбудеться концерт до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Українська поезія прозвучала на Jaipur Literature Festival в Індії

Режисер "Титаніка" і "Аватара" покинув США

У Києві відкрили виставку художника Андрієнка-Нечитайла "Херсон – Париж"

До Австрійської національної бібліотеки передали понад 100 українських книжок

Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

Нищук про "Оскар": Світ вперто продовжує шукати "хороших руських"

Відеоверсія камерного циклу "Пролегомени до опери: Пісні для Києво-Могилянської академії " доступна до перегляду

Фінляндія та Словаччина стали Європейськими столицями культури 2026 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА