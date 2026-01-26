Українська художниця Марія Різак увійшла до числа переможців Болонської виставки ілюстраторів 2026 року

Робота ілюстраторки Марії Різак | Фото: Сайт Болонського дитячого книжкового ярмарку

Українська ілюстраторка Марія Різак стала однією з лауреаток Illustrators Exhibition 2026, що проходить у межах міжнародного ярмарку Bologna Children’s Book Fair в Італії, повідомили організатори проєкту.

За їхніми даними, цього року на конкурс подали понад 20 тис. робіт від більш як 4 тис. художників із десятків країн. Після багаторівневого відбору міжнародне журі сформувало перелік фіналістів і визначило авторів, чиї серії ілюстрацій були відібрані для виставкової експозиції. До цього списку увійшла і представниця України.

Також до фінального відбору потрапили інші українські ілюстратори, серед яких Юлія Ґвілім, Грася Олійко, Поліна Дорошенко, Олег Грищенко, Романа Романишин, Анна Сарвіра та Влада Сошкіна.

Болонська виставка ілюстраторів проводиться щороку в межах Ярмарку дитячої книги в Болоньї та вважається однією з ключових міжнародних платформ для презентації сучасної книжкової графіки й відкриття нових імен у сфері ілюстрації.