У Києві відкрили виставку художника Андрієнка-Нечитайла "Херсон – Париж"

Фото: Суспільне Херсон

У Національному музеї "Київська картинна галерея" відкрили виставку робіт українського художника Михайла Андрієнка-Нечитайла під назвою "Херсон – Париж", повідомляє Інтернет-видання МОСТ.

Експозицію приурочили до третьої річниці визволення Херсона від російської окупації та вперше представили в Україні.

Як зазначено, частина представлених робіт була подарована Херсонському обласному художньому музею імені Олексія Шовкуненка мистецтвознавцем і колекціонером Жан-Клодом Маркаде, який придбав їх за життя художника. Перед експонуванням полотна пройшли реставрацію для відновлення кольору та стану.

До виставкового проєкту також залучено твори з приватних колекцій, що дає ширше уявлення про творчість митця, зокрема роботи у стилях авангарду, неореалізму та сценографії.

Михайло Андрієнко-Нечитайло народився в Херсоні, більшу частину життя працював у Франції і входив до Паризької школи, однак завжди акцентував на своїй українській ідентичності.

За даними музею, після завершення експозиції усі представлені роботи мають бути повернені до Херсонського обласного художнього музею.