В Івано-Франківську завершили оцифрування костелу Пресвятої Діви Марії XVII століття

Фото: https://www.facebook.com/ArtMuseumIF

У Музеї мистецтв Прикарпаття завершили проєкт з оцифрування Колегіального костелу Пресвятої Діви Марії XVII століття — однієї з найстаріших сакральних пам’яток Івано-Франківська, який дозволяє створити детальну цифрову 3D-модель інтер’єру та оздоблення пам’ятки, інформують організатори проєкту.

“Результатом роботи стала точна цифрова 3D-модель барокового храму, що зберігає унікальні елементи розписів і архітектурних форм, а також ортофотографії внутрішнього оздоблення”, — йдеться в повідомленні Музею мистецтв Прикарпаття.

У межах проєкту фахівці львівської компанії Skeiron здійснили високоточну фотограмметрію та 3D-сканування архітектурного простору і художніх розписів костелу Пресвятої Діви Марії. За даними музею, цифрові матеріали вже оприлюднено на міжнародній платформі для широкого доступу дослідників і громадськості.

Реалізацію ініціативи забезпечено грантовою підтримкою Європейського Союзу в рамках програми House of Europe.

Колегіальний костел Пресвятої Діви Марії — пам’ятка барокової архітектури XVII–XVIII століть, що нині функціонує як Художній музей Прикарпаття. У радянський період храм втратив первісне призначення, а з 1980 року у його приміщенні розміщено музейну експозицію.