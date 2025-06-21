На Прикарпатті знайдено 5-річного хлопчика, якого шукали понад 3 доби - ДСНС

У суботу о 05:54 рятувальники Спеціального авіаційного загону ДСНС України за допомогою дрона виявили зниклого хлопчика, якого шукали понад 3 доби.

"З початку пошуково-рятувальної операції обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з них 4 тис. 600 га — лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га", - повідомила Держслужба з НС у телеграм.

Водолази обстежили 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв.м. та 155 га прибережної зони.

На місці працював міжвідомчий штаб з координації пошуково-рятувальних робіт.

Раніше очільниця Івано-Франківської обладміністрації Світлана Онищук повідомила, що дитина зникла у лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району. За її інформацією, ускладнювало ситуацію те, що хлопчик "з розладами аутичного спектру і не розмовляє".