Події

10:14 06.03.2025

На Прикарпатті викрито групу, яка за пів року переправила через кордон щонайменше 150 чоловіків

2 хв читати

Працівники ДБР за сприяння керівництва Державної кримінально-виконавчої служби України ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон - викрило групу, яка за пів року переправила через кордон щонайменше 150 чоловіків.

За повідомленням ДБР, організатором схеми був начальник одного з відділів "Закарпатської установи виконання покарань № 9".

Співорганізатором виступав мешканець Закарпаття, який наразі проживає у Чехії. До оборудки також були залучені його мати, працівник Служби судової охорони в Івано-Франківській області та ще четверо мешканців прикордонного регіону.

Зловмисники знаходили охочих незаконно перетнути кордон, проводили з ними інструктажі та організовували перевезення до гірських районів Закарпатської та Івано-Франківської областей. Там їх зустрічали спільники, які забезпечували тимчасове проживання, їжу та одяг, необхідний для перетину кордону у важкодоступних місцях. У визначений час "клієнтів" доставляли до кордону поза межами офіційних пунктів пропуску, звідки вони пішки через гори перетинали кордон із Румунією.

Вартість переправлення для однієї особи становила $6 тис.. За даними слідства, щотижня групі вдавалося переправити до Європи в середньому 10 осіб. За пів року їхніми послугами скористалися щонайменше 150 чоловіків призовного віку.

23 лютого, після отримання коштів від чергового "клієнта", працівники ДБР затримали начальника відділу установи виконання покарань, матір співорганізатора та одного з цивільних спільників. Останній намагався сховатися в дивані.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1,4 до 2 млн грн. Також заочно повідомлено про підозру організатору та іншим спільникам, які наразі переховуються за кордоном. Їх буде оголошено в міжнародний розшук, а до країн ЄС скерують клопотання про їх затримання та екстрадицію в Україну.

Розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також тих, хто скористався послугами злочинної групи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Теги: #ухилянти #прикарпаття #втікачі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 23.01.2025
Ухилянт купив трьох "дітей", щоб перетнути кордон як багатодітний батько

Ухилянт купив трьох "дітей", щоб перетнути кордон як багатодітний батько

19:18 21.01.2025
Засновницю благодійної організації викрито на схемі переправлення ухилянтів за кордон

Засновницю благодійної організації викрито на схемі переправлення ухилянтів за кордон

12:36 20.01.2025
На Одещині затримали іноземця, який організував схему вивезення чоловіків за кордон

На Одещині затримали іноземця, який організував схему вивезення чоловіків за кордон

14:09 09.01.2025
Рада схвалила законопроєкт про знижку в 50% штрафу ТЦК для ухилянтів

Рада схвалила законопроєкт про знижку в 50% штрафу ТЦК для ухилянтів

09:10 25.12.2024
Унаслідок ранкової ракетної атаки частина Прикарпаття без світла - ОВА

Унаслідок ранкової ракетної атаки частина Прикарпаття без світла - ОВА

12:45 02.12.2024
Працівник ТЦК і лікар у Києві за хабарі сприяли ухиленню від мобілізації

Працівник ТЦК і лікар у Києві за хабарі сприяли ухиленню від мобілізації

13:28 22.11.2024
"Навчання" або "погане" здоров’я: ліквідовано нові схеми для ухилянтів

"Навчання" або "погане" здоров’я: ліквідовано нові схеми для ухилянтів

10:08 22.11.2024
На Закарпатті викрили схему діагнозів - "липових" психрозладів для ухилянтів

На Закарпатті викрили схему діагнозів - "липових" психрозладів для ухилянтів

13:54 14.11.2024
Правоохоронці викрили ще 6 "схем для ухилянтів"

Правоохоронці викрили ще 6 "схем для ухилянтів"

13:56 28.10.2024
Співробітників Голосіївського РТЦК Києва та цивільних, які допомагали за хабарі ухилянтам, узято під варту - ДБР

Співробітників Голосіївського РТЦК Києва та цивільних, які допомагали за хабарі ухилянтам, узято під варту - ДБР

ВАЖЛИВЕ

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в Кривому Розі зросла до чотирьох

Один цивільний загинув та двоє постраждали внаслідок ворожої повітряної атаки в Харківській області

ОСТАННЄ

УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків атаки РФ у Харкові та Кривому Розі

Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

Компанія DIM запустила власну офіційну агенцію нерухомості

Літак Зеленського прибув до Бельгії

Внаслідок прицільного влучання дронів у Сумах згорів термінал "Нової пошти" з посилками, загинув співробітник

Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

УЧХ нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за МГП

РФ пошкодила п'ятий енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області за останні два тижні

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА