На Прикарпатті викрито групу, яка за пів року переправила через кордон щонайменше 150 чоловіків

Працівники ДБР за сприяння керівництва Державної кримінально-виконавчої служби України ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон - викрило групу, яка за пів року переправила через кордон щонайменше 150 чоловіків.

За повідомленням ДБР, організатором схеми був начальник одного з відділів "Закарпатської установи виконання покарань № 9".

Співорганізатором виступав мешканець Закарпаття, який наразі проживає у Чехії. До оборудки також були залучені його мати, працівник Служби судової охорони в Івано-Франківській області та ще четверо мешканців прикордонного регіону.

Зловмисники знаходили охочих незаконно перетнути кордон, проводили з ними інструктажі та організовували перевезення до гірських районів Закарпатської та Івано-Франківської областей. Там їх зустрічали спільники, які забезпечували тимчасове проживання, їжу та одяг, необхідний для перетину кордону у важкодоступних місцях. У визначений час "клієнтів" доставляли до кордону поза межами офіційних пунктів пропуску, звідки вони пішки через гори перетинали кордон із Румунією.

Вартість переправлення для однієї особи становила $6 тис.. За даними слідства, щотижня групі вдавалося переправити до Європи в середньому 10 осіб. За пів року їхніми послугами скористалися щонайменше 150 чоловіків призовного віку.

23 лютого, після отримання коштів від чергового "клієнта", працівники ДБР затримали начальника відділу установи виконання покарань, матір співорганізатора та одного з цивільних спільників. Останній намагався сховатися в дивані.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1,4 до 2 млн грн. Також заочно повідомлено про підозру організатору та іншим спільникам, які наразі переховуються за кордоном. Їх буде оголошено в міжнародний розшук, а до країн ЄС скерують клопотання про їх затримання та екстрадицію в Україну.

Розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також тих, хто скористався послугами злочинної групи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.