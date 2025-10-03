СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів
Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
"Посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про "погане" здоров’я. Також чиновник обіцяв клієнтам, що, у разі потреби, він зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п’ятницю.
За інформацією відомства, вартість таких "послуг" становила $20 тис.
"Щоб реалізувати оборудку, фігурант використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах", - уточнюється в повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому", коли він одержував частину хабаря за "списання" ухилянта.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114- 1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).
Триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину.