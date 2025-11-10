Мін’юст презентує інноваційну систему для встановлення особи за 3D-моделлю черепа Skeletarius

Фахівці Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України розробили інноваційний програмний продукт Skeletarius, який дозволяє ідентифікувати особу за прижиттєвими фотографіями та тривимірною моделлю черепа, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

"Skeletarius – це не просто технологічне рішення, а приклад того, як інновації служать гуманній меті. Ми створюємо інструмент, що допомагає повернути імена тим, хто загинув, і дає родинам можливість дізнатись правду про своїх рідних", – зазначив експерт НДЦСЕ у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Андрій Медведь.

Як наголошують в міністерстві, технологія Skeletarius поєднує алгоритми комп’ютерного бачення, нейромережевий аналіз і знання судової антропології. Вона покликана допомогти експертам встановлювати особу загиблих у випадках, коли застосування класичних методів, зокрема ДНК-аналізу, є неможливим або утрудненим.

Для роботи системи необхідна 3D-модель черепа, яка отримується, наприклад, зі сканування. В систему завантажуються прижиттєві фотографії можливих осіб, програма проводить анатомічне співставлення рис обличчя – пропорцій, кутів нахилу, відстаней між орбітами, носом і підборіддям, та на основі математичних моделей система визначає ймовірність збігу.

Завдяки поєднанню технологій 3D-моделювання, машинного навчання та цифрової антропометрії Skeletarius створює нові можливості для судової ідентифікації, підкреслили в Мін’юсті.

"Розробка є частиною комплексної роботи Міністерства юстиції України над модернізацією судово-експертної системи та впровадженням інноваційних підходів у сфері криміналістики. Мета проєкту – допомогти повернути імена невідомим загиблим і підтримати родини, які шукають своїх близьких", – наголошується в повідомленні.