Інтерфакс-Україна
Події
17:14 10.11.2025

Мін’юст презентує інноваційну систему для встановлення особи за 3D-моделлю черепа Skeletarius

2 хв читати
Мін’юст презентує інноваційну систему для встановлення особи за 3D-моделлю черепа Skeletarius

Фахівці Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України розробили інноваційний програмний продукт Skeletarius, який дозволяє ідентифікувати особу за прижиттєвими фотографіями та тривимірною моделлю черепа, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

"Skeletarius – це не просто технологічне рішення, а приклад того, як інновації служать гуманній меті. Ми створюємо інструмент, що допомагає повернути імена тим, хто загинув, і дає родинам можливість дізнатись правду про своїх рідних", – зазначив експерт НДЦСЕ у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Андрій Медведь.

Як наголошують в міністерстві, технологія Skeletarius поєднує алгоритми комп’ютерного бачення, нейромережевий аналіз і знання судової антропології. Вона покликана допомогти експертам встановлювати особу загиблих у випадках, коли застосування класичних методів, зокрема ДНК-аналізу, є неможливим або утрудненим.

Для роботи системи необхідна 3D-модель черепа, яка отримується, наприклад, зі сканування. В систему завантажуються прижиттєві фотографії можливих осіб, програма проводить анатомічне співставлення рис обличчя – пропорцій, кутів нахилу, відстаней між орбітами, носом і підборіддям, та на основі математичних моделей система визначає ймовірність збігу.

Завдяки поєднанню технологій 3D-моделювання, машинного навчання та цифрової антропометрії Skeletarius створює нові можливості для судової ідентифікації, підкреслили в Мін’юсті.

"Розробка є частиною комплексної роботи Міністерства юстиції України над модернізацією судово-експертної системи та впровадженням інноваційних підходів у сфері криміналістики. Мета проєкту – допомогти повернути імена невідомим загиблим і підтримати родини, які шукають своїх близьких", – наголошується в повідомленні.

Теги: #skeletarius #мінюст #інновації #андрій_медведь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 24.10.2025
ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

18:46 13.10.2025
Чернігівщину включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності - Мін’юст

Чернігівщину включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності - Мін’юст

15:52 13.10.2025
США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

14:50 13.10.2025
Робочу групу зі збереження свідчень про події збройної агресії РФ очолить глава Укрдержархіву Хромов

Робочу групу зі збереження свідчень про події збройної агресії РФ очолить глава Укрдержархіву Хромов

14:50 06.10.2025
Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

14:16 03.10.2025
СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

17:12 02.10.2025
Галущенко представив першого керівника межрегіонального управління, призначеного після зміни структури Мін'юсту

Галущенко представив першого керівника межрегіонального управління, призначеного після зміни структури Мін'юсту

09:48 30.09.2025
Мін’юст хоче стягнути у дохід держави активи ексміністра внутрішніх справ Захарченка

Мін’юст хоче стягнути у дохід держави активи ексміністра внутрішніх справ Захарченка

19:18 29.09.2025
Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

13:09 24.09.2025
Україна може компенсувати брак ресурсів та спричинити непропорційні втрати РФ лише інноваціями – Залужний

Україна може компенсувати брак ресурсів та спричинити непропорційні втрати РФ лише інноваціями – Залужний

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" підтвердив проведення у нього обшуків НАБУ та САП

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

ОСТАННЄ

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС розгляне питання притягнення РФ за злочин агресії - нардеп

Железняк зареєстрував проєкти постанов про звільнення Галущенка та Гринчук

Операція "Мідас": через офіс зрадника Деркача у центрі Києва легалізовано $100 млн – НАБУ

У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

Навчання УЧХ в рамках підготовки до зими відбулися на Київщині

У САП створили комісію для розслідування можливого витоку даних розслідування

Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

ДБН з пожежної безпеки буде оновлено з урахуванням нових технологій дерев’яного будівництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА