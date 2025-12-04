Інтерфакс-Україна
Події
15:22 04.12.2025

На сайті Мін’юсту запрацювала Система збору даних про виконання судових рішень

1 хв читати
На сайті Мін’юсту запрацювала Система збору даних про виконання судових рішень

Міністерство юстиції України запустило Систему збору даних про виконання судових рішень.

"На офіційному вебсайті Міністерства юстиції України запрацював новий розділ "Система збору даних про виконання судових рішень", де зібрано інформацію про виконання судових рішень та рішень інших державних органів", - йдеться у повідомленні пресслужби у четвер.

Запровадження цього інструменту є однією з вимог Плану України (Ukraine Facilitty) та спрямоване на підвищення прозорості даних у сфері виконавчого провадження.

У розділі доступна актуальна та архівна інформація (починаючи з 2022 року) щодо примусового виконання судових рішень.

Система містить: дані про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; інформацію про стан цифровізації виконавчого провадження; показники діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

"За перше півріччя 2025 року державні виконавців отримали 2 314 403 виконавчі документи про стягнення до бюджету за окремими соціально важливими категоріями – це 54,5% від загальної кількості документів, що надійшли до виконання", - зазначається у повідомленні.

Теги: #збір #дані #мінюст #система

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 02.12.2025
Мін’юст спростовує інформацію щодо "нових правил" купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року

Мін’юст спростовує інформацію щодо "нових правил" купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року

19:09 24.11.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

18:56 11.11.2025
"Нова пошта" та Uklon долучилися до "Єдинозбору" 1 млрд грн на дрони-перехоплювачі

"Нова пошта" та Uklon долучилися до "Єдинозбору" 1 млрд грн на дрони-перехоплювачі

12:21 11.11.2025
Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка у межах кримінального провадження

Мін’юст підтвердив проведення слідчих дій за участі міністра Галущенка у межах кримінального провадження

17:14 10.11.2025
Мін’юст презентує інноваційну систему для встановлення особи за 3D-моделлю черепа Skeletarius

Мін’юст презентує інноваційну систему для встановлення особи за 3D-моделлю черепа Skeletarius

16:26 24.10.2025
ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

12:09 24.10.2025
Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

18:46 13.10.2025
Чернігівщину включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності - Мін’юст

Чернігівщину включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності - Мін’юст

15:52 13.10.2025
США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

14:50 13.10.2025
Робочу групу зі збереження свідчень про події збройної агресії РФ очолить глава Укрдержархіву Хромов

Робочу групу зі збереження свідчень про події збройної агресії РФ очолить глава Укрдержархіву Хромов

ВАЖЛИВЕ

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

Меланія Трамп: співпраця у питанні повернення українських дітей сприятиме просуванню процесу на наступному етапі

В Україні в найближчі дні без опадів, але в суботу суттєво похолоднішає

Європейські лідери радять Зеленському бути "дуже обережним" найближчими днями – ЗМІ

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Омбудсман: Важливо, щоб партнери враховували злочини РФ проти українських дітей

Компенсація прифронтовим фермам повноцінно запрацює тільки зі страхуванням і ринком без контрафакту - ВАР

Рада створила ТСК для розслідування незаконної забудови, що призвела до порушення права на житло військовим

Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА