"Нова пошта" та Uklon долучилися до "Єдинозбору" 1 млрд грн на дрони-перехоплювачі

Фото: https://t.me/novapostcorp

До ініціативи "Єдинозбір" з метою зібрати 1 млрд грн на закупівлю дронів-перехоплювачів "Шахедів" та обладнання для екіпажів операторів вже долучився лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova із внеском 20 млн грн і компанія - лідер з райдхейлінгу та доставки Uklon з внеском 15 млн грн, йдеться у пресрелізі Благодійного фонду Сергія Притули.

Поміж компаній, хто вже долучився до збору, зазначені також мережа АЗК WOG — 10 млн грн, ФК "Металіст 1925 " — 10 млн грн, агропромхолдинг "Астарта-Київ " — 3 млн грн, VARUS — 1 млн грн, група компаній Dragon Capital - 1 млн грн та інші.

"Бригади, які отримають ці дрони, будуть збивати шахеди якомога ближче до лінії бойового зіткнення. І потім далі вглиб від неї ", —пояснив у релізі засновник фонду Сергій Притула.

Крім українських компаній в ініціативі беруть також участь міжнародні спільноти із США, Канади та Європи.

У фонді уточнили, що серед підрозділів, які отримають перші комплекти техніки, – 412 бригада Nemesis, батальйон безпілотних систем Signum у складі 53-ої окремої механізованої бригади, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон "Азову", 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України та інші.

"Надалі планується розширити програму на інші підрозділи Сил оборони України",- додали в релізі.

Оборонний збір такого масштабу оголосили 412 бригада Nemesis, Світовий конґрес українців та Фонд Притули.