21:44 17.12.2025

Маланка-Витинанка: Нова пошта запустила цьогорічне святкове пакування

Четвертий рік Нова пошта у співпраці з Fedoriv Agency створює особливе пакування до зимових свят – цього разу натхненне українськими різдвяними традиціями та мистецтвом витинанки.

"Щороку Нова пошта доставляє сотні мільйонів посилок як по Україні, так і за кордон. Тому для нас важливо, щоб кожна посилка напередодні свят приносила радість ще до того, як її відкриють. Наше святкове паковання не лише естетичне — воно має культурне значення і дозволяє м’яко нагадати про те, що нас об’єднує крізь відстань", — розповідає Ольга Папроцька-Матусяк, керівниця відділу маркетингових комунікацій Нової пошти.

Раніше витинанками прикрашали хати — вікна, стіни, грубку — і ховали у візерунках побутові сюжети. Основою дизайну святкових коробок стали образи, знайомі більшості з дитинства. Стилізовані ялинки-дідухи, коза, різдвяні зірки, ряджені: вони повертають до народних казок, автентичних історій і настрою зимових гулянь. Хтось вперше познайомиться з цими традиціями, хтось згадає свою першу коляду, а хтось, можливо, захоче зробити власну витинанку, щоб прикрасити дім.

"Посилки Нової пошти вже самі стали символом, який об’єднує людей по всій країні. Тому саме через них природно і правильно розповідати про наші зимові традиції – речі, що здавна обʼєднували нас", — каже Оля Король, дизайнерка команди Fedoriv Agency.

Нові коробки, конверти та пакети вже поступово з’являються у відділеннях Нової пошти по всій Україні. Разом із ними, сподіваємось, в оселі потроху заходитиме передсвятковий настрій.

