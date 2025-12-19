Інтерфакс-Україна
Телеком
16:08 19.12.2025

"Нова пошта" повідомила про можливі затримки в доставці посилок у західній частині Одещини

Фото: Нова пошта

Через тимчасові складнощі з транспортуванням лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova повідомив про можливі затримки доставки посилок  у західній частині Одеської області, йдеться у повідомленні компанії.

"Команда "Нової пошти" робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше", - йдеться у телеграм-каналі в п’ятницю.

У компанії додали, що точний час доставки буде повідомлено протягом дня.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів.

Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #одеська_обл #нова_пошта

