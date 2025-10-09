РФ завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині

РФ в ніч на 9 жовтня знову завдала удару по енергетичному об’єкту "ДТЕК" в Одеській області.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - повідомив енергохолдинг у Телеграм-каналі в четвер.

Наразі енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.

Як повідомлялося з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок російської атаки безпілотниками на Одещині, зокрема, понад 30 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.