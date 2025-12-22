Ворог атакував два енергооб'єкти на Одещині зі значними пошкодженнями – ДТЕК

РФ у ніч на 22 грудня знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області, повідомила група "ДТЕК" у понеділок.

"Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають щогодини", - зазначили в енергохолдингу.

При цьому в ньому запевнили, що попри професійне свято енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та домівки громадян в Одеській області.

Як повідомлялося, РФ у ніч на 22 грудня атакувала енергооб’єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях, на ранок споживачів частково заживлено. За інформацією НЕК "Укренерго", на ранок понеділка, зокрема, є знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області.