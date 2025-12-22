Інтерфакс-Україна
Події
11:53 22.12.2025

Ворог атакував два енергооб'єкти на Одещині зі значними пошкодженнями – ДТЕК

1 хв читати

РФ у ніч на 22 грудня знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області, повідомила група "ДТЕК" у понеділок.

"Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають щогодини", - зазначили в енергохолдингу.

При цьому в ньому запевнили, що попри професійне свято енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та домівки громадян в Одеській області.

Як повідомлялося, РФ у ніч на 22 грудня атакувала енергооб’єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях, на ранок споживачів частково заживлено. За інформацією НЕК "Укренерго", на ранок понеділка, зокрема, є знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області.

Теги: #одеська_область #енергообєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 22.12.2025
РФ вночі атакувала енергооб'єкти в 5 областях, знеструмлених споживачів частково заживлено – Міненерго

РФ вночі атакувала енергооб'єкти в 5 областях, знеструмлених споживачів частково заживлено – Міненерго

19:07 20.12.2025
Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

18:22 20.12.2025
Віцепрем’єр Кулеба анонсував два альтернативних шляхи логістики на Одещині вже наступного тижня

Віцепрем’єр Кулеба анонсував два альтернативних шляхи логістики на Одещині вже наступного тижня

14:42 20.12.2025
Альтернативні транспортні маршрути через Дністер створені на Одещині – заступник керівника ОП

Альтернативні транспортні маршрути через Дністер створені на Одещині – заступник керівника ОП

13:54 20.12.2025
Мінрозвитку заявляє про забезпечення проїзду до південного заходу Одещини для екстрених служб, продуктів та пошти

Мінрозвитку заявляє про забезпечення проїзду до південного заходу Одещини для екстрених служб, продуктів та пошти

12:51 20.12.2025
До 32 зросла кількість постраждалих від атаки по портовій інфраструктурі Одещини – ОВА

До 32 зросла кількість постраждалих від атаки по портовій інфраструктурі Одещини – ОВА

17:28 19.12.2025
"Укрпошта" повідомила про можливі затримки доставки посилок на південь Одещини

"Укрпошта" повідомила про можливі затримки доставки посилок на південь Одещини

15:37 19.12.2025
На Одещині працюють рятувальники з 12 регіонів України - очільник МВС

На Одещині працюють рятувальники з 12 регіонів України - очільник МВС

20:16 18.12.2025
Глава ОВА просить одеситів зберігати витримку

Глава ОВА просить одеситів зберігати витримку

19:19 18.12.2025
Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

ВАЖЛИВЕ

В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія

Україна готує санкційний пакет проти осіб, що працюють із російським ВПК, зокрема проти осіб з Китаю, - Зеленський

ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ

Проєкт зі створення наглядових рад у вишах буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільно, - Трофименко

Запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало виші і підготувало їх до підвищення зарплат - Трофименко

ОСТАННЄ

В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія

Мокрий сніг очікується в Україні у вівторок, напередодні Різдва різко похолодає, без опадів

Україна готує санкційний пакет проти осіб, що працюють із російським ВПК, зокрема проти осіб з Китаю, - Зеленський

ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ

Проєкт зі створення наглядових рад у вишах буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільно, - Трофименко

Запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало виші і підготувало їх до підвищення зарплат - Трофименко

Ефективними гарантіями безпеки є лише членство в НАТО, гарантії 5-ї статті та оборонне партнерство - Порошенко

Заступник міністра освіти Трофименко про відкриття кордонів для 18-22-річних: Заборонами ми людей не втримаємо

Зеленський - енергетикам: Дякую, що долаєте темряву

У порту "Південний" через нічний обстріл загорілося майже 30 контейнерів з борошном та олією - віцепрем’єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА