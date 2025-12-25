В Ізмаїльському районі відкрили нову ділянку дороги Т1607, що веде до "полуничної столиці" Одещини

Фото: Одеська ОВА

Нову ділянку дороги Т1607 в межах населених пунктів Кілія-Вилкове (Ізмаїльський р-н Одеської обл.) офіційно відкрили напередодні Різдва, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Для місцевих громад це подія, на яку чекали майже 40 років. Дороги тут не було ще з радянських часів. Особливо це відчутно для мешканців с. Ліски, відомого як "полунична столиця" регіону", - написав він у Telegram.

Кіпер під час зустрічі зі старостою та жителями громади також обговорив питання меліорації земель і подальшого розвитку сільського господарства. Окремо поінформував про ситуацію з транспортним сполученням на півдні області через ворожі атаки на міст в районі Маяків. Наразі рух в обох напрямках поступово стабілізується, ситуація - на контролі.

"Продовжуємо працювати над відновленням і розвитком півдня Одещини попри всі виклики", - запевнив голова Одеської ОВА.