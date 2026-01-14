Інтерфакс-Україна
15:18 14.01.2026

Держсекретарю США доручили розробити пропозицію про купівлю Гренландії - ЗМІ

Перед держсекретарем США Марко Рубіо поставили завдання підготувати в найближчі тижні пропозицію про купівлю Гренландії, самокерованої території Данії, повідомляє телеканал NBC News із посиланням на джерела.

"За словами високопоставленого співробітника Білого дому, держсекретарю США Марко Рубіо доручили розробити найближчими тижнями пропозицію про купівлю Гренландії", - інформує телеканал.

За даними джерел, у Вашингтоні вважають, що купівля може обійтися США в суму до $700 млрд. Таку оцінку надали колишні офіційні особи США та експерти.

Раніше в січні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон отримає контроль над Гренландією у той чи інший спосіб. "Якщо вдасться зробити це по-хорошому, то чудово. А якщо ні, то, значить, ми зробимо це у більш жорсткий спосіб", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Гренландія вважається центральною ланкою в гарантуванні безпеки Арктики, стартовою точкою для морських шляхів, територією, де залягають рідкоземельні метали та інші ресурси. Західні ЗМІ зазначають, що на острові є запаси графіту, міді, цинку, золота, алмазів, залізної руди, титану, ванадію, урану, причому геологорозвідувальні роботи проведені не повною мірою. У Гренландії розташована космічна база США "Пітуффік".

