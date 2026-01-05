Поліція: через туман та ожеледицю з 6 по 10 січня можливе обмеження вʼїзду великогабаритного транспорту до столиці

Патрульна поліція Києва попереджає про можливе тимчасове обмеження вʼїзду великогабаритного транспорту до столиці з 6 по 10 січня та закликає водіїв і пішоходів дотримуватися правил безпеки на дорогах.

"За прогнозами синоптиків, з 6 по 10 січня очікується мінлива погода зі зміною тиску та коливанням температури, а на дорогах густий туман та ожеледиця", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

За повідомленням пресслужби, у разі суттєвого погіршення погодних умов можливе тимчасове обмеження вʼїзду великогабаритного транспорту до Києва.

Пішоходів закликають переходити дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора, а також виділяти себе у темну пору доби, одягнувши світлоповертальні елементи.

"Водії, плануйте свій маршрут завчасно; паркуйте авто без порушень ПДР, аби не заважати снігоприбиральній техніці", - наголошують в поліції.

Джерело: https://t.me/kyivpatrol/22520