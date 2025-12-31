Інтерфакс-Україна
Події
10:11 31.12.2025

РФ вчергове вдарила по енергооб’єктах "ДТЕК" в Одеській області

1 хв читати

Російські агресори вчергове атакували енергооб’єкти "ДТЕК" в Одеській області, що призвело до значних пошкоджень та обмежень в роботі.

"Вночі росія атакувала два енергообʼєкти "ДТЕК". Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу", – йдеться в повідомленні енергохолдингу в Телеграм-каналі у середу.

Зазначається, що тільки впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

"Працюємо цілодобово, щоб повертати світло", – наголосив "ДТЕК".

Як повідомлялося з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок нічної масованої атаки ворожих БпЛА на Одесу в частині міста зранку середи відсутнє електропостачання, на окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання.

Теги: #дтек #атака_рф #одеська_область #енергетика

