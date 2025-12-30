Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами

Фото: @OleksiiKuleba Telegram

Внаслідок ворожого обстрілу в Одеській області пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та цивільне судно із зерном під прапором Панами, повідомив віцепрем’єр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів у портах "Південний" та "Чорноморськ". За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники — триває ліквідація наслідків", - написав Кулеба в Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, пошкоджено резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

"Це чергова цілеспрямована атака росії по цивільній портовій інфраструктурі. Попри обстріл морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки", - наголосив віцепрем’єр з відновлення.

"Сьогодні зранку російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі", - повідомив також начальник ОВА Олег Кіпер у Телеграм-каналі.

За його словами, правоохоронці фіксують наслідки чергових воєнних злочинів проти мирного населення Одещини.