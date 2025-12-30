Інтерфакс-Україна
Події
13:52 30.12.2025

Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами

1 хв читати
Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами
Фото: @OleksiiKuleba Telegram

Внаслідок ворожого обстрілу в Одеській області пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та цивільне судно із зерном під прапором Панами, повідомив віцепрем’єр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів у портах "Південний" та "Чорноморськ". За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники — триває ліквідація наслідків", - написав Кулеба в Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, пошкоджено резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

"Це чергова цілеспрямована атака росії по цивільній портовій інфраструктурі. Попри обстріл морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки", - наголосив віцепрем’єр з відновлення.

"Сьогодні зранку російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі", - повідомив також начальник ОВА Олег Кіпер у Телеграм-каналі.

За його словами, правоохоронці фіксують наслідки чергових воєнних злочинів проти мирного населення Одещини.

Теги: #портова_інфраструктура #одеська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 30.12.2025
Свиноферма KSG Agro на Херсонщині в грудні 2025р. тричі потрапила під ворожий обстріл

Свиноферма KSG Agro на Херсонщині в грудні 2025р. тричі потрапила під ворожий обстріл

13:03 30.12.2025
На Одещині затримали двох підозрюваних у серії підпалів автомобілів

На Одещині затримали двох підозрюваних у серії підпалів автомобілів

10:23 30.12.2025
Одна людина загинула, ще четверо поранені на Донеччині за минулу добу – ОВА

Одна людина загинула, ще четверо поранені на Донеччині за минулу добу – ОВА

09:07 30.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, дві жертви і двоє постраждалих

Ворог атакував Херсонщину, дві жертви і двоє постраждалих

08:03 30.12.2025
Ворог вдарив БпЛА по двом районам Дніпропетровської області, є постраждала

Ворог вдарив БпЛА по двом районам Дніпропетровської області, є постраждала

07:37 30.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 25 населених пунктів Запорізької області, є постраждалі

Під ворожим обстрілом опинилися 25 населених пунктів Запорізької області, є постраждалі

10:33 29.12.2025
Обстріли морпортів 2025р. збільшилися вдвічі, але морські експортні маршрути працюють стабільно, - Кулеба

Обстріли морпортів 2025р. збільшилися вдвічі, але морські експортні маршрути працюють стабільно, - Кулеба

08:44 29.12.2025
РФ завдала 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області — ОВА

РФ завдала 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області — ОВА

18:06 28.12.2025
В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

07:44 27.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 22 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 22 населених пунктів Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

ОСТАННЄ

НКРЕКП розгляне можливість компенсації водоканалам фінансових втрат від занижених тарифів на воду для населення з нетарифних джерел

Мін’юст забезпечив передачу у власність держави майна забороненої КПУ, зокрема центрального офісу

МЗС: РФ вигадала "атаку на резиденцію Путіна" для зриву мирних переговорів

Чоловік загинув через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

"Укрзалізниця" у січні 2026р. не підвищуватиме вартість перевезень зерновозами

Туск після консультацій лідерів ЄС: Ключовим результатом є готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України

СБУ: в Києві викрито адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

Лідери ЄС і Канади провели чергові консультації з підтримки України

Військові частини зможуть закуповувати комплектуючі для БПЛА за кошти загального фонду – Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА