11:21 13.01.2026
РФ суттєво пошкодила два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині
У ніч на 13 січня армія РФ суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області, повідомили в енергохолдингу у вівторок.
"Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин", - зазначили в ньому.
За інформацією ДТЕК, руйнування є значними, відновлення об'єктів потребує часу.
Як повідомлялося, російські агресори також вкотре атакували одну з ТЕС енергохолдингу, внаслідок чого обладнання зазнало значних пошкоджень.