Інтерфакс-Україна
Події
11:21 13.01.2026

РФ суттєво пошкодила два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині

1 хв читати

У ніч на 13 січня армія РФ суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області, повідомили в енергохолдингу у вівторок.

"Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин", - зазначили в ньому.

За інформацією ДТЕК, руйнування є значними, відновлення об'єктів потребує часу.

Як повідомлялося, російські агресори також вкотре атакували одну з ТЕС енергохолдингу, внаслідок чого обладнання зазнало значних пошкоджень.

Теги: #дтек #атака_рф #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 13.01.2026
Помер чоловік, поранений під час атаки ворога "іскандерами" на Кривий Ріг – Вілкул

Помер чоловік, поранений під час атаки ворога "іскандерами" на Кривий Ріг – Вілкул

11:17 13.01.2026
Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

11:06 13.01.2026
Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

10:57 13.01.2026
Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

09:57 13.01.2026
ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

10:45 12.01.2026
Атака РФ залишила без світла 33,5 тис. родин Одещини – ДТЕК

Атака РФ залишила без світла 33,5 тис. родин Одещини – ДТЕК

21:57 11.01.2026
ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

01:56 11.01.2026
ДТЕК заявив про найскладнішу за зиму ситуацію з електропостачанням

ДТЕК заявив про найскладнішу за зиму ситуацію з електропостачанням

19:55 08.01.2026
Росіяни вчергове атакували портову інфраструктуру Одещини - влада

Росіяни вчергове атакували портову інфраструктуру Одещини - влада

17:08 08.01.2026
ДТЕК: аварійні бригади переведено в посилений режим роботи у Києві та області через негоду

ДТЕК: аварійні бригади переведено в посилений режим роботи у Києві та області через негоду

ВАЖЛИВЕ

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

ОСТАННЄ

ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

Сирський обговорив із командувачем Сухопутного командування ОЗС НАТО потреби для зміцнення ППО

Україна очікує від країн ЄС і НАТО дієвої реакції на застосування "Орєшніка" - Кондратюк

"Укрзалізниця" уніфікувала прайс на ремонт приватних вантажних вагонів

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може бути прийнятий до 24 лютого - ЗМІ

На Донеччині за добу 2 людини загинули, 3 поранені, з лінії фронту евакуйовано 75 мешканців – ОВА

Комітет нацбезпеки у вівторок підтримав звільнення Малюка з посади очільника СБУ - нардепи

СБУ та ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва БпЛА у Таганрозі

Екстрені відключення електроенергії запроваджено у частині Бучанського району на Київщині через ворожу атаку - ОВА

Повідомлено про підозру підлітку, який скоїв ножовий напад у школі на вчительку та однокласника – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА