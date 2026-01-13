РФ суттєво пошкодила два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині

У ніч на 13 січня армія РФ суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області, повідомили в енергохолдингу у вівторок.

"Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин", - зазначили в ньому.

За інформацією ДТЕК, руйнування є значними, відновлення об'єктів потребує часу.

Як повідомлялося, російські агресори також вкотре атакували одну з ТЕС енергохолдингу, внаслідок чого обладнання зазнало значних пошкоджень.