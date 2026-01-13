Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

Фото: https://t.me/energyofukraine

Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру низки регіонів України станом на ранок 13 січня знеструмлено споживачів у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях, повідомив заступник міністра енергетики Олександр Вʼязовченко на брифінгу у вівторок.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Відновлення електропостачання потребує часу", - зазначив він.

Крім того, за словами заступника міністра, через несприятливі погодні умови знеструмлено 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях.

Наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень, тоді як у Києві та Київській області застосовуються аварійні знеструмлення, на тривалість яких може впливати суттєве зниження температури повітря.

Як пояснив Вʼязовченко, через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, оператори системи розподілу у Києві та Київській області, в Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження. Раніше опубліковані графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Системні обмеження буде скасовано одразу після стабілізації ситуації.

За його словами, внаслідок бойових дій теж залишаються довгостроково знеструмленими споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою через постійні обстріли.