Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу

Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу в умовах обмеження тепло- і електроенергії, проте можливі зміни в графіку і тимчасові точкові закриття, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" ритейлери.

"Магазини мережі "Аврора" працюють в штатному режимі. Інформація, яка шириться в соціальних мережах, щодо масового закриття магазинів "Аврора" не відповідає дійсності", – повідомили в пресслужбі мережі.

При цьому окремі торгові точки можуть тимчасово закриватися у випадку виходу з ладу генераторів та інших джерел живлення, додав ритейлер.

Як повідомили у пресслужбі мережі Novus, інформація про масове закриття супермаркетів не відповідає дійсності.

"Мережа продовжує працювати, однак через перебої з електропостачанням окремі магазини можуть тимчасово працювати з обмеженнями або змінювати графік. Просимо покупців заздалегідь перевіряти актуальний статус роботи конкретного магазину за посиланням: https://novus.ua/robotamagazyniv/ або звертатися на гарячу лінію 0 800 601 729", – пояснили у Novus.