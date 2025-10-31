Інтерфакс-Україна
Події
11:57 31.10.2025

Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти на ранок п’ятниці є нові знеструмлення в кількох областях, заходи обмеження енергоспоживання відбуваються цілодобово на всій території України як для населення, так і для промисловості, повідомила НЕК "Укренерго".

"Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться в повідомленні НЕК у Телеграм.

Як пояснила компанія, заходи обмеження споживання вимушено застосовуються в усіх регіонах через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж жовтня.

"Сьогодні упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Також на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів", – зазначила "Укренерго".

Вона закликає ощадливо споживати електроенергію, коли вона є, і зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Як повідомлялося, у четвер російські війська завдали удару по Слов'янській ТЕС, в результаті чого загинули дві людини, ще п'ятеро працівників станції отримали поранення. Ворожим ударом пошкоджено обладнання інженерно-лабораторного корпусу.

МАГАТЕ заявило, що чергова масована російська атака вночі та зранку у четвер призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні, внаслідок чого Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач, а Рівненська АЕС зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Теги: #укренерго #атаки_рф #енергообєкти

